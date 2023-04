WB-finale: Von Bredow-Werndl aan kop in GP, podiumkandidaat Van Liere niet aan de start

Amazone Dinja van Liere heeft haar toppaard Hermès N.O.P. teruggetrokken voor de eerste wedstrijd, de Grand Prix, van de FEI wereldbekerfinale dressuur. De elfjarige hengst bleek voorafgaand aan de wedstijd niet fit-to-compete. Een domper voor de Udense die in Omaha haar eerste wereldbekerfinale zou rijden. Thamar Zweistra en Marieke van der Putten zijn de finale gestart met de zesde en achtste plaats in de Grand Prix. De Grand Prix werd zoals verwacht gewonnen door titelverdedigster Jessica von Bredow-Werndl.

Het uitvallen van Van Liere, één van de favorieten voor een podiumplaats aanstaande vrijdagnacht, overschaduwde de prestaties van Thamar Zweistra (die Hexagon’s Ich Weiss naar een PR reed) en Marieke van der Putten.

PR voor Thamar Zweistra

Thamar Zweistra reed haar schimmelhengst Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) in hun tweede wereldbekerfinale op rij naar een mooi percentage van 73.261. Daarmee schaarde de Zeeuwse zich achter de grote favorieten voor de podiumplaatsen op de zesde plaats.

Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl

70,776% voor Marieke van der Putten

Marieke van der Putten begint haar eerste wereldbekerfinale op plaats 8 in de Grand Prix, de inloopproef van de finale, met de Deens gefokte ruin Torveslettens Titanium RS2. De zeven juryleden, waaronder de Nederlander Maarten van der Heijden, waardeerden de proef met 70.776 procent.

Jessica von Bredow aan kop

De overwinning ging naar titelverdedigster Jessica von Bredow-Werndl (Dui) met haar merrie TSF Dalera BB. De Duitse Isabell Werth en de Deense Nanna Skodborg Merrald volgden.

Vrijdagavond kür

Vrijdagavond in Omaha (Nebraska, USA), om 1.15 uur vrijdagnacht Nederlandse tijd, is de Grand Prix Kür op Muziek de ultieme finale van de wereldbeker dressuur. De resultaten uit de Grand Prix tellen dan niet mee, maar zijn wel van belang voor de startvolgorde van de Kür op Muziek. Daarin komen de hoogst geplaatste combinaties van de Grand Prix in het tweede deel aan de start.

Uitslag Grand Prix, FEI wereldbekerfinale dressuur, Omaha (Nebraska, USA)

1. Jessica von Bredow-Werndl (Dui), TSF Dalera BB (v.Easy Game), 79.922%

2. Isabell Werth (Dui), DSP Quantaz (v.Quaterback), 77.485%

3. Nanna Skodborg Merrald (Den), Blue Hors Zepter (v.Zack), 76.165%

6. Thamar Zweistra (Schore), Hexagon’s Ich Weiss (v.Rubiquil), 73.261%

8. Marieke van der Putten (Apeldoorn), Torveslettens Titanium RS2 (v.Totilas), 70.776%

Bron: KNHS/Horses.nl