WB Grand Prix Lyon: Verboomen wint met 79,065%, PR van 73,456% voor Van der Putten en Kuvasz RS2

Rick Helmink
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WB Grand Prix Lyon: Verboomen wint met 79,065%, PR van 73,456% voor Van der Putten en Kuvasz RS2 featured image
Justin Verboomen met Zonik Plus Foto: FEI/Lukasz Kowalski
Door Rick Helmink

Het Wereldbekerseizoen 2026/2027 belooft interessant te worden. Na twee etappes hebben alle drie de ruiters in de topdrie van de FEI-ranking (Cathrine Laudrup-Dufour, Justin Verboomen en Isabell Werth) plus nog eens vijf uit de top-20. In de Grand Prix van de Wereldbekeretappe in Lyon stond Justin Verboomen met Zonik Plus bovenaan met 79,065% (75,543-80,761%), voor Isabell Werth met Viva Gold OLD (77,587%). Marieke van der Putten reed Kuvasz RS2 na een pauze van vier maanden weer voor het eerst binnen en kwam op 74,456% (4e). Een nieuw record. Kuvasz RS2 heeft duidelijk stappen gezet en de score had over de 75% kunnen gaan zonder de slordigheden aan het eind (drie wissels tussen pirouettes en wat voorwaartse piaffe op de slotlijn).


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