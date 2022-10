WB kür Denemarken: Krüth pakt de punten, Scholtens vijfde

De kür op muziek van de Werelbekerwedstrijd in Denemarken is gewonnen door de Deense Carina Cassoe Krüth en Heiline's Danciera (v. Fürstenball). Het elegante duo reed een geweldige kür, die dik 85% opleverde. Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) werden vijfde met een gemiddelde score van bijna 80%. Het podium was weer geheel Deens: Tweede waren Nanna Merrald Rasmussen en de elfjarige Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz Junior), Daniel Bachmann Andersen en de tienjarige Zippo M.I. (v. Blue Hors Zack) werden derde. De pas achtjarige Jovian (v. Apache) behaalde exact 80% en werd vierde onder Andres Helgstrand.

In de Grand Prix van zaterdag moesten Scholtens en Desperado nog een beetje hun vorm terugvinden na een wedstrijdpauze van bijna een half jaar. Vandaag in de kür op muziek ging er duidelijk een schep bovenop. Desperado maakte geen fouten en kwam goed door de wisselseries, al was er in de laatste paar sprongen wel wat spanning te bespeuren. Ook de piaffes waren goed, zij het iets voorwaarts, vooral de eerste. Desperado kruipt er soms net wat achter, maar het was een fijne kür, die met bijna 80% werd beoordeeld. Eind 2019 reed de combinatie naar de overwinning in de Wereldbekerwedstrijd van Mechelen. Ze reden toen ook hun persoonlijk kürrecord van dik 85%.

Deens dressuurgeweld

De eerste twee combinaties na de pauze, Lone Bang Zindorff en Helen Langhanenberg kwamen met hun harmonieuze kürproeven heel dicht bij Scholtens, maar konden haar nog niet inhalen. Twee dikke 79% scores. Daarna was het de beurt aan de winnende combinatie van zaterdag, Carina Cassoe Krüth en Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) die op een nieuwe uptempo kür vol popmuziek door de baan dansten. Het begin was direct sterk met mooie passage-onderdelen en goede uitgestrekte draflijnen. Danciera schaart groot in de appuyementen en kan dan direct weer terug naar de verzameling, zonder spanning of moeite in de overgangen. De piaffe is niet het sterkste punt vandaag, maar voor de uitgestrekte stap volgen dan weer meerdere negens. Krüth zat eveniets naast de muziek in de galoptour, maar dat werd haar niet zwaar aangerekend en kwam ook snel weer goed. De tweeërs op een gebroken lijn waren vlekkeloos, de pirouettes lukten en ook de eners werden zonder fouten stabiel doorgesprongen, waarna Krüth haar reservelijn gebruikte voor eners die in tweeërs overgingen. De laatste piaffe was uit het boekje en de laatste passage ging op één hand naar een perfecte halt. Waar ze dus ook een tien voor kreeg. Totaal 85,925% en ruimschoots aan de leiding. De Deense kreeg van drie juryleden 93% of meer voor de artistieke interpretatie.

Jovian op het podium?

Daniel Bachmann Andersen reed met Zippo zijn allereerste kür op muziek, het duo is pas enkele maanden samen. Het hoogtepunt vormde de galoppirouettes en in het algemeen was het al een heel bevestigde kür met hoge moeilijkheidsgraad. Bachmann hielp zijn paard geweldig en durfde onder meer in de piaffe ook wat meer te vragen dan in de GP van zaterdag. Een prachtig resultaat voor deze gloednieuwe combinatie: 81,330%. Na deze combinatie kreeg Jovian direct na binnenkomst voor zijn uitgestrekte draf al een paar tienen, maar de daaropvolgende piaffes oogden echt nog groen. De grote hengst had soms moeite het ritme in stand te houden. In de passage gaat het allemaal al een stuk beter. Ook de achtjarige Jovian liep een kür met hoge moeilijkheidsgraad. De stap was iets gespannen, maar in de galop ging veel al prima met goede pirouettes. In de eners ging er eentje kapot, maar gelukkig was er de reservelijn. Helgstrand reed een (extra) volte voor hij de afsluitende piaffe piroutte inzette en koos daarna voor een uitgestrekte draf op de laatste lijn. Jovians eerste kür allertijden leverde een groot Deens applaus op en precies 80% gemiddeld. Dat was voorlopig genoeg voor plaats drie, met alleen de nummer twee van zaterdag nog te gaan.

Rasmussen scoort PR

Die laatste start was ook voor een Deense combinatie: Nanna Merrald Rasmussen en Blue Hors St. Schufro. De amazone kreeg een storing aan het begin van haar proef en begon dus op wat achterstand, daarna lieten de twee een mooie galoptour zien en met onder meer zeer vanzelfsprekende appuyementen. De scores kropen omhoog na de tweeërs die overgingen in de pirouettes en direct daarna de uitgestrekte stap. De wissels gingen goed en met de oortjes erop liep de elfjarige hengst naar het einde van de proef met passage appuymenten. Rasmussen kwam er dichtbij, mede dankzij een moeilijkheidsgraad van 10. Met een persoonlijk record van 82,610% werd ze uiteindelijk tweede, waarmee Jovian van het podium viel. Zeer knap hersteld van de Deense en haar aansprekende Hannoveraner hengst.

Rahmouni en Nekeman

Yessin Rahmouni en All at Once (v. Ampère) lieten gisteren een goede GP zien. Vandaag kwam de combinatie tot 74,445% totaal. Denise Nekeman zat daar met Boston Sth (v. Johnson) net iets achter. Zij reed naar 73,93%. Volgende week is alweer de volgende Europese wereldbekerwedstrijd, in Lyon.

