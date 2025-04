Wereldbekerfinale dressuur voer voor juryevaluatie

In tegenstelling tot het springen is de Wereldbeker dressuur nooit een felbevochten winterwereldkampioenschap geweest. Traditioneel zijn de beste dressuurruiters van de wereld meer gericht op het zomerkampioenschap en zien zij de Wereldbekercyclus als een mooie bijkomstigheid. Iets om je tweede paard in uit te brengen, zoals Isabell Werth deed met Quantaz. Of zelfs als iets om aan je voorbij te laten gaan. Zoals de Deense top dit jaar besloot te doen.

De spanning zat in de strijd om de plaatsen twee tot en met acht. Die vormde een boeiende jurycursus, waarvan te hopen is dat Michael Osinski, Maria Colliander, Ulrike Nivelle, Christof Umbach en Hans Voser de videobeelden nog eens zullen nabespreken. Want wat doe je met relatief onbekende combinaties, die het ‘schijnbaar uit vrije wil’ compleet belichamen (Corentin Pottier met Gotilas du Feuillard en Bianca Nowag met Florine OLD), als deze het opnemen tegen grote namen als Isabell Werth, Patrik Kittel en Isabel Freese?

