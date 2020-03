Wereldbekerfinales in Las Vegas van de baan

Het zat er al aan te komen, maar inmiddels is het ook bevestigd door de organisatie. De Wereldbekerfinales in Las Vegas (15-19 april) zijn van de baan in verband met het coronavirus. "Deze beslissing is gemaakt omwille de volksgezondheid en de veiligheid van bezoekers, ruiters, standhouders en de organisatie."

“We begrijpen dat dit veel teleurstelling zal opleveren, maar de situatie vraagt om deze aanpak”, aldus de organisatie. “Het is zeer betreurenswaardig, maar de beslissing lag buiten onze controle”, aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos.

Eerste keer ooit

“Sinds de FEI World Cup-serie in 1978 voor springen en in 1985 voor dressuur begon, hoefden de finales nooit eerder te worden geannuleerd, maar de wereldwijde bezorgdheid over de verspreiding van het virus en de reisbeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd, hebben ertoe geleid dat de finale een van de vele grote sportevenementen is die door deze uitbraak zijn getroffen.”

Teleurgesteld

“Zoals iedereen in onze gemeenschap zijn we teleurgesteld, niet alleen voor de atleten die zich hebben gekwalificeerd voor de finale, maar ook voor Las Vegas Events en US Equestrian, en natuurlijk onze toppartner Longines, maar het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze atleten, officials en fans moet onze topprioriteit zijn. We hopen dat we die teleurstelling kunnen wegnemen door in de toekomst terug te keren naar Las Vegas voor een geweldige FEI Wereldbekerfinale”, aldus De Vos.

Alle mensen die al tickets hadden gekocht krijgen hun geld terug.

Bron: Horses.nl/FEI World Cup Finals/FEI