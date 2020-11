Wereldbekerseizoen en -finale 2021/2022 met verkorte Grand Prix

De vernieuwde versie van de verkorte Grand Prix wordt geïntroduceerd in het FEI Wereldbekerseizoen 2021/2022. Tevens wordt deze proef verreden in de finale. De verkorte Grand Prix deed eerder al veel stof opwaaien en de meningen waren verdeeld. Vooral vanuit Duitsland kwamen veel negatieve geluiden dat de verkorte proef nadelig is voor het welzijn de paarden.

Naar de mening van het DTC (Dressage Technical Committee) kent de verkorte Grand Prix dezelfde moeilijkheidsgraad als de reguliere Grand Prix. Om die reden telt de proef ook voor MER’s (Minimum Eligibility Requirement) en hetzelfde aantal rankingpunten.

Haastklus

De verkorte Grand Prix werd twee jaar op rij (2018 en 2019) verreden op de FEI Wereldbekerwedstrijd in Londen. In aanloop naar de eerste testwedstrijd liet Isabell Werth weten geen voordelen te zien van de verkorte proef: “Je kunt niet laten zien wat belangrijk is. Als eerste moeten we de basis kunnen laten zien en ook de Grand Prix-oefeningen op een correcte manier kunnen uitvoeren. In drie minuten wordt dat een haastklus.”

Meningen verdeeld

Ook de Duitse bondscoach Monica Theodorescu sprak haar onvrede uit, maar volgens Richard Davison komen de veranderingen het mentale en fysieke welzijn van de paarden ten goede door herhaling van de oefeningen te minimaliseren. Ook Anky liet in de [email protected] weten positief tegenover de vernieuwingen in de sport te staan.

Bron: Horses.nl/FEI