Wereldbekerseizoen van start voor ruiters TeamNL

In Oslo begint aankomend weekend het indoor wereldbekerseizoen voor de springruiters in de West-Europese league. Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Lars Kersten en Bart Lips komen in de Noorse hoofdstad voor TeamNL aan start in de eerste van dertien wedstrijden. De wereldbeker dressuur omvat komend winterseizoen elf wedstrijden in West-Europa. De finales van de wereldbeker dressuur, springen en voltige zijn volgend jaar april in de Amerikaanse staat Omaha. De vierspanrijders van TeamNL kunnen zich in acht wedstrijden plaatsen voor de finale in februari in Bordeaux.

Springruiter Harrie Smolders eindigde afgelopen voorjaar met zijn toppaard Monaco N.O.P. op een fantastische tweede plaats in de FEI wereldbekerfinale in Leipzig. Na twee winterseizoenen met veel gecancelde wedstrijden vanwege de corona-pandemie was Smolders de enige ruiter van TeamNL in de finale afgelopen voorjaar. Kevin Jochems, die vorig jaar de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen won met Turbo Z, moest de finale aan zich voorblij laten gaan na verkoop van zijn toppaard naar Mexico.

Wereldbekerfinale in Omaha

Dit jaar hebben de springruiters van TeamNL hun zinnen gezet op deelname aan de wereldbekerfinale volgend jaar begin april in Omaha in de Amerikaanse staat Nebraska. Daarvoor zijn er in West-Europa dertien wereldbekerwedstrijden waar punten behaald kunnen worden die leiden tot de climax van het indoorseizoen. Nederland heeft vooralsnog twee startplaatsen per wereldbekerwedstrijd. In overleg met bondscoach Jos Lansink worden de startplekken verdeeld. Harrie Smolders, de huidige nummer 4 van de FEI Longines wereldranglijst, heeft als top 10 ruiter voorkeur waar hij wil starten. Maikel van der Vleuten – in september gestegen naar de nummer 8 positie – komt volgende week aan start in Oslo.

Afhankelijk van de ranking van de Nederlandse ruiters kan het aantal startplaatsen in de wereldbekerwedstrijden lopende het seizoen toenemen. Zeker is dat tijdens de wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam (25 tot en met 29 januari) meerdere combinaties uit eigen land aan start zullen verschijnen in de wereldbekerwedstrijd springen op zondagmiddag in de RAI.

Dressuur

Jumping Amsterdam is één van internationale vijfsterren indoorwedstrijden met minimaal twee disciplines in de wereldbekerkwalificatie. Naast springen nemen de dressuurruiters een belangrijke plaats in het programma, waarin op zaterdagmiddag de wereldbekerwedstrijd Kür op Muziek wordt verreden.

De tweede wereldbekerwedstrijd dressuur op eigen bodem is van 9 tot en met 12 maart in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch tijdens de The Dutch Masters Indoor Brabant. Dat is tevens de laatste wedstrijd van het seizoen voor de finale begin april in Omaha.

De eerste wereldbekerwedstrijd dressuur is in het Deense Aarhuus (17 t/m 23 oktober). Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. en Denise Nekeman met Boston STH verdedigen TeamNL in deze wedstrijd. Dinja van Liere is als hoogst geklasseerde Nederlandse op de wereldranglijst vrij zeker van deelname aan de wereldbekerkwalificaties. De overige twee tot drie startplaatsen voor TeamNL hangen af van de ranking van de deelnemers. De top 10 ruiters krijgen voorrang bij het verdelen van de startplaatsen, vervolgens de top 30 en de deelnemerslijst wordt aangevuld met ruiters met een lagere ranking.

Vierspannen

De Nederlandse vierspanmenners zijn al jaren ijzersterk in de wereldbeker. Bram Chardon veroverde dit voorjaar de wereldbeker in Leipzig met zijn vierspan Lipizzaners. Dat deed de jonge menner uit Schipluiden ook al in 2019 in Bordeaux waar in februari de finale van de wereldbeker op de agenda staat. Voorafgaand zijn er acht wereldbekerkwalificatiewedstrijden. Daarvan is JIM in Maastricht van 3 tot en met 6 november de tweede van het seizoen. Koos de Ronde en vader en zoon IJsbrand en Bram Chardon komen voor TeamNL uit in de wereldbeker vierspannen die eind oktober in Lyon van start gaat.

FEI Wereldbekerwedstrijden 2022/2023

Olso 12 t/m 16 oktober springen

Aarhuus 17 t/m 23 oktober dressuur

Helsinki 20 t/m 23 oktober springen

Lyon 26 t/m 30 oktober dressuur, springen, vierspannen

Maastricht 4 t/m 6 november vierspannen

Verona 3 t/m 6 november springen

Stuttgart 9 t/m 13 november dressuur, springen, vierspannen

Madrid 24 t/m 27 november dressuur, springen

Stockholm 24 t/m 27 november vierspannen

La Coruňa 2 t/m 4 december springen

Geneve 8 t/m 11 december vierspannen

London-Excel 14 t/m 19 december dressuur, springen, vierspannen

Mechelen 26 t/m 30 december dressuur, springen, vierspannen

Basel 12 t/m 15 januari dressuur, springen

Leipzig 19 t/m 22 januari vierspannen

Amsterdam 25 t/m 29 januari dressuur, springen

Neumunster 16 t/m 19 februari dressuur

Bordeaux 2 t/m 5 februari springen, vierspannen wereldbekerfinale

Gothenburg 23 t/m 26 februari dressuur, springen

’s Hertogenbosch 9 t/m 12 maart dressuur

Omaha (USA) 4 t/m 8 april WERELDBEKERFINALE dressuur, springen, voltige

Bron: KNHS