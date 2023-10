Wereldbekerseizoen van start voor TeamNL

Het outdoorseizoen is nog maar net achter de rug of het Wereldbekerseizoen staat in de startblokken. Zowel de spring- als dressuurruiters, de vierspanmenners en de voltigeurs maken zich klaar voor de diverse kwalificatiewedstrijden met als doel de prestigieuze Wereldbekerfinale.

De eerste finale is die van de voltigeurs in het Zwitserse Basel (11-14 januari), gevolgd door de finale voor de vierspanmenners in het Franse Bordeaux (1-4 februari), de spring- en dressuurruiters kunnen zich kwalificeren voor de finale in Riyadh in Saudi-Arabië (16-20 april). Deze week mogen de springruiters van TeamNL het Wereldbekerseizoen aftrappen in Oslo, de wedstrijd in de Noorse hoofdstad is één van de veertien kwalificaties.

Nederlandse finalisten

Dit voorjaar zette Harrie Smolders een topprestatie neer door met zijn paard Monaco N.O.P. voor het tweede jaar op rij, als tweede te eindigen in de Wereldbekerfinale. Vierspanrijder Bram Chardon werd eveneens tweede in de Wereldbekerfinale en zag zijn vader, IJsbrand Chardon, het brons pakken. Bij voltige was er historisch zilver voor de toen nog maar 16-jarige TeamNL-voltigeur Sam Dos Santos die op uitnodiging deel mocht nemen aan zijn eerste Wereldbekerfinale. In de dressuur leverde Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss op plaats vijf de beste Nederlandse prestatie, nadat Dinja van Liere’s Hermès N.O.P. voortijdig uitviel.

Springen

De eerste Wereldbekerkwalificatie voor de springruiters is dus komende week in Oslo. Daar aan de start komen Maikel van der Vleuten, Kevin Jochems en Leopold van Asten. In West-Europa zijn veertien Wereldbekerwedstrijden waar punten behaald kunnen worden die leiden tot deelname aan de Wereldbekerfinale, de climax van het indoorseizoen. In Nederland is Jumping Amsterdam, van 25 tot en met 28 januari, de gastheer van de twaalfde Wereldbekerkwalificatie.

Dressuur

Jumping Amsterdam is één van internationale vijfsterren indoorwedstrijden met minimaal twee disciplines in de Wereldbekerkwalificatie. Naast het springen nemen de dressuurruiters een belangrijke plaats in in het programma, waarin op zaterdagmiddag de wereldbekerwedstrijd kür op muziek wordt verreden.

De tweede Wereldbekerwedstrijd dressuur op eigen bodem is van 7 tot en met 10 maart in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch bij de The Dutch Masters – Indoor Brabant. Dat is tevens de laatste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen voor de finale half april in Riyadh. In totaal zijn er elf dressuurwereldbekerwedstrijden die in aanmerking komen voor punten. Van 18 tot en met 22 oktober staat de eerste kwalificatie op het programma in het Deense Herning.

Vierspannen

De TeamNL-vierspanners domineren al jarenlang in de Wereldbekerkwalificaties en de finales. En ook dit jaar zijn de Nederlandse menners gebrand op topklasseringen. In totaal hebben zij acht kwalificatiewedstrijden en beginnen zij hun seizoen in het Franse Lyon eind oktober. Jumping Indoor Maastricht van 9 tot en met 11 november is wederom één van de kwalificaties waar de menners voor thuispubliek gaan proberen om punten te verzamelen.

Voltige

Voor de voltigeurs verloopt kwalificatie voor de Wereldbekerfinale in Basel van 11 tot en met 14 januari iets anders. De hoogstgeplaatste voltigeurs van de FEI Vaulting Individual World Cup™ Ranking mogen deelnemen aan de Wereldbekerfinale. Deze ranking loopt van 1 januari tot en met 31 december 2023. Het is nog niet duidelijk of Sam Dos Santos opnieuw een gooi naar een podiumplek mag doen, momenteel is de voltigeur herstellende van een operatie.

Kalender springen

Oslo NOR 12-15 oktober 2023

Helsinki FIN 19-22 oktober 2023

Lyon FRA 01-05 november 2023

Verona ITA 09-12 november 2023

Stuttgart GER 15-19 november 2023

Madrid ESP 23-26 november 2023

La Coruña ESP 01-03 december 2023

London – ExCel GBR 13-18 december 2023

Mechelen BEL 26-30 december 2023

Basel, St. Jakobshalle SUI 11-14 januari 2024

Leipzig GER 18-21 januari 2024

Amsterdam NED 25-28 januari 2024

Bordeaux FRA 01-04 februari 2024

Göteborg SWE 22-25 februari 2024

Kalender dressuur

Herning DEN 18-22 oktober 2023

Lyon FRA 2-3 november 2023

Stuttgart GER 15-19 november 2023

Madrid ESP 23-26 november 2023

London – ExCel GBR 13-18 december 2023

Mechelen BEL 26-30 december 2023

Basel, St. Jakobshalle SUI 11-14 januari 2024

Amsterdam NED 25-28 januari 2024

Neumünster GER 15-18 februari 2024

Göteborg SWE 22-25 februari 2024

’s-Hertogenbosch NED 7-10 maart 2024

Kalender vierspannen

Lyon FRA 31 oktober – 5 november 2023

Maastricht NED 9-11 november 2023

Stuttgart GER 15-19 november 2023

Geneve SUI 6-12 december 2023

London – ExCel GBR 13-18 december 2023

Mechelen BEL 26-30 december 2023

Bron: KNHS