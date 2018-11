Werth en Bella Rose domineren kür WB Stuttgart

Met meerdere tienen op het protocol, onder meer voor het drafappuyement naar links, reed Isabell Werth met lievelingsmerrie Bella Rose (v. Belissimo M) naar de overwinning in de kür op muziek in de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart. Dorothee Schneider gaat dankzij haar tweede plaats nu aan de leiding in de West-Europese ranglijst voor de wereldbeker. Werth won de wereldbeker de afgelopen twee jaar op rij en eerder ook al twee keer.

Met 85.710% op het protocol bleef Werth haar landgenotes Schneider met Sammy Davis Jr. (81,84%) en Helen Langehanenberg met Damsey FRH (81,47%) voor. Dat Werth en haar vosmerrie nog bijna 4% boven de rest van het veld stonden, was een enorme prestatie. De score werd namelijk behoorlijk gedrukt daardat de wissels om de twee in de soep liepen na een communicatiefout. Bella Rose toonde veel kracht en afdruk in haar proef.

Nieuwe Blue Hors ster

Daniël Bachman Andersen debuteerde in Stuttgart op het hoogste podium met Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack). Met 81,19% en een vierde plaats was het een droomstart voor de Deen en zijn tienjarige voshengst.

Desperado negende

Emmelie Scholtens reed met Desperado (v. Vivaldi) ook voor het eerst op internationaal op dit niveau. Scholtens werd negende in de kür op muziek, met een score van 75,365%. Cennin (v. Vivaldi) werd onder Madeleine Witte-Vrees elfde met een score van 74,98%.

Uitslag

Bron: Horses.nl