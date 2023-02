Werth, Fry en van Liere van start in Wereldbeker dressuur The Dutch Masters

Het wereldbekerseizoen is in volle gang voor de dressuurruiters en The Dutch Masters kan rekenen op twee grote spelers in deze serie: de Britse Charlotte Fry en de Duitse Isabell Werth. Zij zullen TeamNL amazone Dinja van Liere zeker het vuur aan de schenen leggen.

De regerend wereldkampioen Charlotte Fry zal naast een optreden in The Dressage Masters op donderdagavond, starten in de FEI Dressage World Cup Grand Prix presented by RS2 Dressage en de FEI Dressage World Cup Freestyle op zaterdagmiddag. De Britse was in 2022 de jongste dressuurruiter ooit die de Freestyle title op een wereldkampioenschap won (Herning, Denemarken).

Thuisgrond

Ze was toen precies 26 jaar en 180 dagen oud. De amazone verhuisde in 2014 van Engeland naar Van Olst Stables in het Brabantse Den Hout en wordt daar getraind door de Deense international Anne van Olst. Charlotte startte in 2018 voor het eerst bij The Dutch Masters en ziet het als een thuiswedstrijd. “Het is altijd leuk om bij The Dutch Masters op mijn ’thuisgrond’ te rijden, ook omdat de beste ruiters van de wereld hier zijn en de sfeer in Den Bosch geweldig is.”

Werth

Isabell Werth is al jaren een trouwe deelnemer aan The Dutch Masters. In 2007 won zij hier voor de eerste maal de wereldbekerwedstrijd met Warum Nicht, in 2009 met Satchmo en in 2018 met Emilio 107.

Ongelofelijke staat van dienst

De 53-jarige ‘Queen of Dressage’ uit Rheinberg heeft een ongelofelijke staat van dienst: 2 individuele gouden en 7 zilveren medailles en 6 gouden teammedailles bij de Olympische Spelen, 7 individuele gouden, 3 zilveren en 1 bronzen medaille en 5 gouden teammedailles bij wereldkampioenschappen.

Tussenklassement

Tijdens Europese kampioenschappen won zij 9 individuele gouden medailles en 8 gouden teammedailles. Momenteel gaat Werth aan de leiding in de tussenstand van de wereldbeker dressuur, die zij in voorgaande jaren al vier maal wist te winnen (2007, 2017, 2018 en 2019). Een amazone om rekening mee te houden.

Het volledige programma is hier te bekijken.

Bron: KNHS