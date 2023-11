Werth wint GP Stuttgart met Emilio, Van der Putten met 69,848% nipt naar kür

Met vrij royale punten won Isabell Werth met 'good old' Emilio (v. Ehrenpreis) de Grand Prix op de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart. Met 76,109% (74,565-77,717%) eindige Werth boven de Deense Nanna Skodborg Merrald die Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) naar een nieuw PR stuurde (75,587%). Marieke van der Putten bleef met de net door N.O.P. vastgelegde Titanium RS2 (v. Totilas) onder de 70%. Met 69,848% (en een 14e plaats) haalt Van der Putten de Wereldbekerkür daarmee nog nipt.

Isabell Werth werd door drie (Mathiesen, Lehrmann en Ringmark) van de vijf juryleden in Stuttgart bovenaan gezet, twee juryleden (Peutz en Nivelle) zagen in Nanna Skodborg Merrald de winnares. Met een vrij royaal totaal van 76,109% werd het dus Werth. Nanna Skodborg Merrald kwam met de KWPN gefokte vijftienjarige Blue Hors Don Olymbrio dus niet op één, maar reed de hengst wél naar een nieuw persoonlijk record van 75,587% (74,783-76,63%).

Helgstrand op 3

Andreas Helgstrand, die net voor hij naar binnenreed in Stuttgart te horen kreeg dat het Deense Gerechtshof geoordeeld heeft dat TV2 volgende week de undercoverbeelden uit zijn stal mag uitzenden, kwam met Queenparks Wendy (v. Sezuan) op de derde plaats uit met 73,13% (71,957-74,565%).

De Finse Emma Kanerva ging met Greek Air (v. Gribaldi) ook over de 73% en kwam uit op plaats 4.

Netz, Kittel, Pauluis en Freese

Op een 5e plaats volgde Raphael Netz met Great Escape Camelot (72,587%), 6e werd Kittel met Bonamour (72,087%), 7e de Belgische Larissa Pauluis met Flambeau (72,065%) en 8ste (de nummer 10 van het EK in Riesenbeck) Isabel Freese met Total Hope (71,848%).

Marieke van der Putten en Titanium

Met Tørveslettens Titanium RS2 N.O.P. (v. Totilas) maakte Marieke van der Putten een indrukwekkende comeback met ruige punten (72,826% in de Grand Prix en 75,808% in de Spécial).

In Stuttgart had Titanium duidelijk te kampen met spanning en zaten er enkele dure fouten in de proef (struikeling in de eerste uitgestrekte draf, een foutje in de zigzag en een storing voor de pirouette). Onder de streep bleef er 69,848% over waarmee Van der Putten als veertiende nog net naar de kür mag morgenavond (beste vijftien).

Uitslag

