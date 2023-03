Zes paardensporters van TeamNL naar Wereldbekerfinale Omaha

Dressuuramazones Dinja van Liere, Marieke van der Putten en Thamar Zweistra zijn samen met springruiters Harrie Smolders en Jur Vrieling de vijf ruiters van TeamNL die van 4 tot en met 8 april deelnemen aan de FEI wereldbekerfinales in Omaha, Nebraska. Naast dressuur en springen vindt in het CHI Health Center ook de wereldbekerfinale voltige plaats. Het Nederlandse talent Sam Dos Santos (16) heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.

De FEI Wereldbekerfinales vinden voor de tweede keer plaats in het CHI Health Center in Omaha in de Amerikaanse staat Nebraska. Volgende week komen de beste ruiters en amazones uit de verschillende werelddelen na de vele kwalificaties naar de finale. Daaronder de drie dressuuramazones en twee springruiters van TeamNL en een deelnemer aan de voltige (turnen op een paard).

Dressuur

Dressuuramazones Dinja van Liere (Uden) en Marieke van der Putten (Apeldoorn) debuteren volgende week in de FEI wereldbekerfinale. Voor TeamNL-collega Thamar Zweistra (Schore) wordt het haar tweede finale op rij.

Dinja van Liere

Dinja van Liere, de huidige nummer 4 van de FEI wereldranglijst, reist met haar toppaard HermèsN.O.P. naar Omaha. Ze horen ongetwijfeld bij de favorieten voor een podiumplaats. Vorig jaar veroverden ze twee bronzen medailles op het WK in Herning en ze wonnen de wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Amsterdam en Mechelen. De West-Europese league van de wereldbeker sloot Van Liere af op de derde plaatswat haar uiteraard een ticket voor de finale opleverde.

Marieke van der Putten

Marieke van der Putten (Apeldoorn) stelde tijdens het in maart verreden concours The Dutch Masters – Indoor Brabant ’s, haar eerste ticket voor de wereldbekerfinale veilig. Ze eindigde in de Brabanthallen op de vijfde plaats en was een paar weken daarvoor vierde in de wereldbekerwedstrijd in Neumünster. Marieke rijdt de finale met haar Deens gefokte ruin Tøreveslettens Titanium RS2, waarmee ze vorig jaar op het WK in Herning met het team op de vijfde plaats eindigde. Op de FEI wereldranglijst staat Van der Putten op plaats 18.

Thamar Zweistra

Thamar Zweistra (Schore) vinden we op plaats 20 op de wereldranglijst. Net als vorig jaar in Leipzig (elfde in de finale) zal ze de wereldbekerfinale rijden met haar elfjarige schimmelhengst Hexagon’s IchWeiss. Ze begon het wereldbekerseizoen uitstekend met een overwinning in Boedapest en werd derde in Madrid. Daarna raakte Zweistra zelf geblesseerd, maar gelukkig is de amazone weer op tijd fit. Net als Van Liere en Van der Putten maakte Thamar deel uit van het WK team dat vorig jaar vijfde werd en daarmee en ticket voor de Olympische Spelen van Parijs veilig stelde.

Springen: Harrie Smolders en Jur Vrieling

Harrie Smolders (Lage Mierde) en Monaco N.O.P. werden vorig jaar fantastisch tweede in de FEI Longines wereldbekerfinale in Leipzig. Dit jaar hoort het duo, dat recent tweede werd in de vijfsterren Grand Prix van Saut Hermes-Paris en als zesde eindigde in de wereldbekerwedstrijd van Gothenburg, wederom bij de favorieten. Omaha wordt voor Smolders – de nummer 5 van de FEI wereldranglijst – zijn zesde deelname aan een wereldbekerfinale. Net als vorig jaar eindigde Smolders in 2016 in Gothenburg op de tweede plaats. Toen met zijn legendarische tophengst Emerald. In Omaha rijdt Harrie alle drie de finaleronden met Monaco N.O.P.

Voor Jur Vrieling (Holwierde) wordt het zijn tweede wereldbekerfinale. In 2015 werd de Groninger tiende in de finale in Las Vegas met zijn toenmalige toppaard Zirocco Blue VDL. Vrieling vliegt naar Omaha met zijn paarden Fiumicino van de Kalevalleien Long John Silver 3 N.O.P., die hij beide mag starten in de finale. Vrieling nam deel aan twee Olympische Spelen, aan vier WK’s, drie EK’s en aan vijf FEI Nations Cup finals. Vrieling staat momenteel op plaats 19 op de FEI wereldranglijst.

De definitieve deelnemerslijst die de wereldpaardensportbond FEI bekendmaakte voor de wereldbekerfinale springen vermeldt 42 ruiters uit 19 landen met 47 paarden. De finale bestaat uit drie ronden. De eerste ronde is een parcours op tijd, de tweede en derde ronde gaan op fouten en tijd.

Voltige

Naast dressuur en springen wordt in Omaha de wereldbekerfinale voltige gehouden. Het jonge Nederlandse toptalent Sam Dos Santos (16, Retie) heeft hier een uitnodiging voor ontvangen. Sam was in 2021 wereldkampioen bij de junioren en presteerde vorig jaar opvallend goed met de vijfde plaats op het WK in Herning bij de senioren. Door de FEI werd Sam afgelopen winter genomineerd voor de ‘FEI Rising Star Award’.

De voltigefinale wordt in Omaha over twee ronden beslist met de laatste ronde op 8 april.

Deelnemers TeamNL FEI WereldbekerfinalesOmaha (USA, Nebraska), 4 tot en met 8 april

Dressuur

Dinja van Liere (Uden), 32 jaar

Hermès N.O.P. (v.Easy Game), 11 jaar, hengst, KWPN. Eigenaar: Joop van Uytert

Marieke van der Putten (Apeldoorn), 40 jaar

Tøreveslettens Titanium RS2 (v.Totilas), 11 jaar, ruin, DWB. Eigenaren: Jacques en Saskia Lemmens

Thamar Zweistra (Schore), 40 jaar

Hexagon’s Ich Weiss (v.Rubiquil), 10 jaar, hengst, NRPS. Eigenaar: Stal Hexagon BV

Springen

Harrie Smolders (Lage Mierde), 42 jaar

Monaco N.O.P. (v.Cassini II), 14 jaar, ruin, Holstein. Eigenaar: Evergate Stables LLC & Harrie Smolders

Jur Vrieling (Holwierde), 53 jaar

Long John Silver 3 N.O.P. (v.Lasino), 11 jaar, ruin, Holstein. Eigenaar: SF Equestrian BV

Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue), 12 jaar, ruin, SBS. Eigenaar: SF Equestrian BV

Voltige

Sam Dos Santos (Retie), 16 jaar

Max, 12 jaar, ruin, Mecklenburg. Eigenaar: Voltigevereniging Köln-Dünnwald, longeur Sarah Krauss (Dui)

Programma FEI World Cup Finals 2023 Omaha (Nebraska, USA)

Dinsdag 4 april

9.00 uur​Trainingsdag en wennen aan de ring en accommodatie

Woensdag 5 april

13.15uur​Dressuur Grand Prix

21.15 uur​Springen eerste onderdeel springfinale

Donderdag 6 april

13.15 uur​Voltige eerste onderdeel

19.15 uur​Springen tweede ronde springfinale

Vrijdag 7 april

18.15 uur​Dressuur Kür op Muziek

Zaterdag 8 april

13.15 uur​Voltige finale

18.15 uur​Springen finale

(Genoemde tijden zijn de lokale tijden, in Nederland is het 7 uur later)

Bron: KNHS