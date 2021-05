Zweistra tweede in WB-kür Máriakálnok

Thamar Zweistra en KWPN-hengst Hexagon's Double Dutch (v. Johnson TN) zijn tweede geworden in de Wereldbeker kür op muziek in het Hongaarse Máriakálnok. Het duo reed naar 77,25% gemiddeld. De winst was voor Patrik Kittel, die met zijn elfjarige hengst Bonamour (v. Bonifatius) maar liefst 80,325% scoorde. Het was de eerste internationale Grand Prix kür op muziek voor dit paard, dat Kittel sinds januari rijdt voor Helgstrand.