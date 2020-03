Felice Blaauws TC Take it Easy ingeslapen

De twintigjarige TC Take it Easy (v. Florestan I) van Felice Blaauw is ingeslapen. De ruin liep succesvol in de sport onder Wilmer Lanning, Jasmien de Koeijer en Felice Blaauw.

Take it Easy begon zijn carrière onder de naam (Hippo Assen’s) Tyrone. Toen Wilmer Lanning de vraag kreeg om de vos van eigenaren Dick Kroes en Jacqueline Windt te gaan rijden, ontdekte Lanning dat hij meteen een klik had met het paard en kocht zich voor de helft in. In 2008 werd het duo Drents kampioen in de klasse Z2 en vervolgden daarna succesvol hun carrière bij de Subtop. Ook bij de Subtopklassen tot en met Intermediaire I werden vele overwinningen behaald.

De Koeyer

In 2011 werd Tyrone verkocht aan de destijds vijftienjarige Jasmien de Koeyer en ging de Florestan I-zoon door het leven als TC Take it Easy. Onder de Koeyer behaalde TC Take it Easy mooie overwinningen zoals een zilveren medaille op het EK Junioren in Compiegne in 2013. Daarnaast behaalden ze ook bij de Young Riders het A-kader. Op de FEI Ranking voor de Young Riders behaalden ze de zestiende plaats als hoogste klassering.

Blaauw

In 2015 wisselde TC Take it Easy opnieuw van eigenaar en nam de vijftienjarige Felice Blaauw plaats in zijn zadel. Ook onder Blaauw liep de inmiddels twintigjarige vos succesvol de Junioren en Young Riders-rubrieken door. “In de vijf jaar dat we samen waren hebben we zo veel mooie momenten meegemaakt en daar ben ik je ongelooflijk dankbaar voor. Maar helaas was je gezondheid niet optimaal, waardoor we vaak naar de dierenarts moesten en je ook vaak stil stond en ondanks dat heb je het toch geflikt om bij de junioren en young riders mee te lopen. De beslissing om je dan toch te laten gaan was zo ongelooflijk zwaar, maar voor jou de beste keuze”, schrijf Blaauw op haar Facebookpagina.

Bron: Horses.nl/Facebook