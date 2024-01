Felicitas Hendricks in senioren debuut naar zege in wereldbeker Grand Prix Wellington

Niet alleen de springruiters zijn in Wellington begonnen aan hun internationale serie wedstrijden, ook de dressuurruiters. Gisteren was het de eerste dag van het Global Dressage Festival met onder meer de Grand Prix voor de wereldbeker. De jonge Duitse Felicitas Hendricks debuteerde op dit niveau en won direct met haar Drombusch OLD (v. Destano).

Nog maar een paar weken geleden tweede in de finale van de Piaff-Förderpreis en nu een nieuwe persoonlijke record bij de senioren in het wereldbekercircuit in Wellington, een succesvolle start van het seizoen voor Felicitas Hendricks en Drombusch. De 23-jarige amazone, die afgelopen zomer twee keer goud en een keer zilver won op het EK voor U25 ruiters, kwam tot een percentage van 70.652. Wel een nipte overwinning want Susan Pape en de KWPN’er Harmony’s Eclectisch (v. Zenon) werden tweede met 70.587%.

Onverwachte overwinning

“De overwinning was zeker onverwacht,” zei Hendricks. “Ik begon hier met mijn overwinningen bij de junioren en nu win ik hier in Wellington een GP voor wereldbekerkwalificatie kür op muziek, het is iets waar ik eerlijk gezegd nooit van gedroomd had en het is spannend.” De amazone traint met haar oom Christoph Koschel.

Net onder de 70% werd Caroline Darcourt derde op Lord Django (v. Stalypso) met 69.478 % .

CDI3*

In de 3* Grand Prix voor de Special ging de overwinning naar Anna Marek haar KWPN’er Fire Fly (V. Briar Junior), fokprodukt van Anton Geesink. De Amerikaanse kreeg 70.652% voor haar proef. “We worden elke dag meer een echt partnerschap,” zei Marek over haar 14-jarige zoon van Briar Junior. “Het lijkt erop dat ik me bij elke show kan ontspannen en erop kan vertrouwen dat hij doet wat ik wil.”

Susan Pape op de hengst Harmony’s V-Plus (v. Vivaldi) was de runner-up met 68.196%. Christoph Koschel en de vijftienjarige Johnson TN-zoon Eddieni volgden op de voet met 68.109%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht/Horses.nl