Feline Wiltenburg-Ginsel na dik 2,5 jaar de positieve flow te pakken

Op de subtopwedstrijd in Abcoude, bij Lotje Schoots en Patrick Berends, pakte Feline Wiltenburg-Ginsel zaterdag twee winstpunten in het ZZ-Zwaar en werd ook nog een keer tweede met 63,64%. Vorige week in Aerdenhout noteerde ze ook al 64% en ruim 61% en won ze een proef. Voor Wiltenburg een enorme overwinning na ruim 2,5 jaar blessureleed.

Wiltenburg rijdt Edelmasja’s Farah Dibah (v. Florencio) al vanaf haar derde. Toen de merrie, die gefokt is uit een e-pony moeder, zes jaar was kocht ze haar van de fokker. Na veel blessureleed kan ze zich nu eindelijk richten op haar doel: Lichte Tour rijden.

Losse hoefwand

“We hebben best veel ellende gekend”, steekt de amazone van wal. “Ze was heel lang linksvoor kreupel en we wisten maar niet waar het vandaan kwam. We hebben alles gedaan, inclusief de rug behandelen, maar dat was het allemaal niet. Na een jaar kwamen we er pas achter dat ze een losse hoefwand had.”

Moed in schoenen

“Al met al zijn we 2,5 jaar bezig geweest voordat ze weer goed en genezen was. Er waren periodes dat ik dacht dat het wel weer ging, maar dan bleek het toch niet te gaan. De moed is me best vaak in de schoenen gezakt, maar je moet door. We hebben door deze hele periode wel een enorme sterke band met elkaar en zijn echt een team geworden. Ik ben ook heel blij met de lessen en begeleiding van Maarten (Van Stek red.). Met de pony reed ik al bij hem. Daarna zijn we elkaar uit het oog geraakt en nu les ik alweer vier jaar bij hem. Mijn doel is om Lichte Tour met haar te rijden. We zijn nu goed op weg. Dat had ik nooit meer verwacht na alle ellende. Echt super dat het nu wel lukt.”

Van Leuven

Malou van Leuven won beide proeven in het ZZ-Zwaar in Abcoude. Met Biantoes SW (v. Santano) noteerde ze 65,21% en 64,14%.

In de eerste proef werd Nicole Verschoor tweede met Gentleman (v. Uphill) met 65,14%.

Iwan Mijnals werd in beide proeven derde. Met Florestan (v. United) behaalde hij scores van 64% en 63,5%.

Esther van Rijswijk werd vierde in de eerste proef door met Kirow (v. Kasparow) 63,93% bij elkaar te rijden. Anieta Klip-Laar maakte het rijtje prijswinnaars hier compleet. Met Golden Woods (v. Bretton Woods) noteerde ze 63,36%.

In de tweede proef waren vier prijswinnaars. Mariska Krowinkel werd hier vierde met Burning Star (v. Ravel) met 63,21%.

