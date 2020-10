Fendi debuteert winnend in GP met Jurado Lopez

De KWPN-ruin Fendi T (v. Negro) liep vandaag zijn eerste wedstrijd onder het zadel van de onlangs voor zichzelf begonnen Severo Jurado Lopez. Op een subtopwedstrijd in Denemarken scoorde het duo de winst in de Grand Prix rubriek.

Fendi is in bezit van Van Olst Horses, die onlangs een aantal paarden bij Jurado Lopez onderbrachten. Het paard werd eerder in de Lichte Tour uitgebracht door Charlotte Fry.

Bron: Facebook / Horses.nl