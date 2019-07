Fijn junioren-debuut voor Evi van Rooij

In aanloop naar het EK-dressuur pony's maakte Evi van Rooij zaterdag ook alvast haar debuut bij de junioren. Een geslaagd debuut, want ze won de gecombineerde rubriek met het ZZ-Zwaar met ruim 65%.

Van Rooij won met de Johnson-nakomeling Edea, die ze nu vier maanden rijdt voor de eigenaren Peter en Janske Traa. “Ik ben met haar begonnen in het Z2 en ik heb nu al de selecties gereden in het ZZ-Licht en we mogen ook naar het NK. Vandaag was mijn debuut met haar bij de junioren. Voor de eerste keer was ik zeker heel tevreden en blij, maar er kan nog veel beter straks”, vertelt ze enthousiast.

EK pony’s

Van Rooij rijdt dus al met een paard terwijl ze ook opgenomen is in het A-kader bij de pony’s en met King Stayerhof’s Jango geselecteerd is voor het EK, dat vanaf 13 augustus plaatsvindt in het Poolse Strzegom. “Ik vind het wel fijn om nu ook al paard te rijden. De combinatie met de pony’s vind ik heel leuk. Zo kan ik vast al wennen aan de paarden en straks makkelijker doorstromen naar de junioren.”

Esmeralda Tol werd tweede in de eerste proef met LAW Tol’s Dancer (v. Zizi Top) met 64,14%. Tol won de tweede proef met 62,5%.

Hoogste score

De hoogste dagscore werd behaald in de gecombineerde Lichte Tour. Neelke van Kollenburg reed Feline (v. Jazz) naar 68,68% in de Intermédiaire I. “Het ging niet zo goed als de vorige keer. Toen was ze net iets ruiger. Dat extra randje ontbrak nu een beetje. Toch ging het zeker niet slecht. De draftour was heel goed, maar in de galop had ik fouten in beide series. Voor de pirouettes kregen we wel vier keer een acht. Die waren ook heel mooi en die kan ze ook heel goed. Als ik die fouten in de series niet had gehad, waren we nog richting de 70% gegaan”, vertelt Van Kollenburg over haar proef.

Marieke van der Putten en Toskira (v. Donnerhall) werden tweede met 67,13% met hun Prix St. Georges-proef.

Bron: Horses.nl