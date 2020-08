Filion derde in Intermédiair I

Na haar tweede plaats in de PSG van woensdag, is Dominique Filion donderdag derde geworden in het Intermédiair I op het CDI Sint-Truiden, in België. Met Frida K (v. Fidertanz) scoorde de Nederlandse 72,882%. De winst ging net als gisteren naar thuisruiter Tom Heylen die met KWPN'er El Capone (v. Tuschinski) naar 74,765% reed.