Finale Harry’s Horse Zitcompetitie: ‘Het niveau was hoog’

Volle tribunes, spandoeken, enthousiaste juryleden en vooral veel gemotiveerde ruiters en amazones. Dat is de korte samenvatting van de finale van de Harry’s Horse Zitcompetitie die vandaag op het Horse Event in Vijfhuizen verreden werd.

Grand Prix-jurylid Patrica Wolters was één van de juryleden in de finale. “Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ontzettend knap hoe die, vaak nog jonge, ruiters en amazones in deze ambiance rijden. Een spannende omgeving en op vreemde paarden, wat ze toch niet gewend zijn. Je zag wel dat de één daar makkelijker mee om kon gaan dan de ander.”

Mooie houding

Ook manege Stal Sintels, die alle paarden voor de finaledag beschikbaar stelde, kreeg een compliment van het jurylid. “Het waren in het algemeen fijne paarden, mijn complimenten.” Het niveau van de finalisten was hoog, en de jury kon dan ook veel punten kwijt voor de balans en de houding van de ruiters. “Als je zag hoe de meeste deelnemers erop zitten, lekker ontspannen, met een mooie houding, in balans en mooi meegaan met de beweging. Ook bij de oefening waarbij ze zonder beugels rijden en in de finale nog met een paardenwissel, dat is gewoon knap”, zegt Patricia Wolters vol bewondering.

“In de KNHS-wedstrijden vanaf de klasse B die ik regelmatig jureer, wordt er soms te weinig aandacht besteed aan houding en zit, terwijl in de beoordeling van manegeruiters daar wel veel aan gedaan wordt. Misschien moeten we in een B-proef ook maar eens een slangenvolte in verlichte zit opnemen”, geeft Patricia Wolters als suggestie mee.

Jeugd heeft de toekomst

Volgens Patricia Wolters waren er in alle categorieën duidelijke winnaars, al waren de verschillen soms klein. Op de vraag of de finalisten van vandaag ooit bij haar in de ring Grand Prix zullen rijden, heeft het internationale jurylid wel een antwoord: “In categorie 1, de jongste deelnemers tussen de tien en twaalf jaar, was ik onder de indruk van Anouk Hoeve, de uiteindelijke winnares. Zij reed zo makkelijk en natuurlijk, dat was gewoon een toppertje. Ook op haar tweede paard. Ze ging zitten en reed er zo mee weg. Een natuurtalent.”

Uitslagen finales Zitcompetitie

Categorie 1

1. Anouk Hoeve – manege Lelystad

2. Denise Verolme – Manege Oostmoer

3. Gaila Knol – Manege de Arckelhoeve

4. Dido Arts – Vereniging manege de Eenhoorn

5. Joëlle van Herk – Manege Kluizerheide

Categorie 2

1. Dieuwke Vallinga – HC Boeyenkamp

2. Jasper Tessers – HC de Hoeksche Waard

3. Maaike Budding – Goudse Manege

4. Lisa Nijdeken – Manege Snorrewind

5. Tara Lindenberg – Hippisch Centrum Velsen

Categorie 3

1. Marije Steenbergen – Les Cheveaux

2. Anouk Mooij – RSC Schimmelkroft

3. Vera Buis – RSC Zeewolde

4. Charlotte Lemmen-van Gardingen – Manege de Boschhoeve

5. Darian Zwart – RSC Schimmelkroft

Categorie 4

1. Sylvia Steijger – RSC Zeewolde

2. Saskia Mörhke – Manege Oostmoer

3. Noa Blok – Manege de Arckelhoeve

4. Lisa Knops – Manege Oostmoer

5. Jessica Vink – Manege Santana