Finale Subli Competitie in Tolbert

De finale van de Subli Competitie voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden komt langzaamaan in zicht. Deze vindt plaats op zaterdag 16 januari 2021. Omdat Jumping Amsterdam als finaleplaats afviel door de coronacrisis, moest de organisatie van de Subli Competitie een nieuw onderkomen zoeken. Deze hebben ze gevonden op HJC Manege in Tolbert.

Gewoonlijk wordt de finale verreden tijdens Jumping Amsterdam. Echter, vanwege het afgelasten van dit hippische evenement is er gekozen voor de mooie nieuwe locatie in Tolbert. De HJC Manege is bovendien een ideale locatie om te voldoen aan de regels van het RIVM. Remco Zuidam van Subli is enthousiast: “De HJC Manege is een toplocatie van internationale allure. In hetzelfde weekend vindt hier ook de KWPN Hengstencompetitie plaats. We zijn erg blij dat de HJC Manege en L&R Horse Events de Subli-rubriek wil hosten.”

K&U-wedstrijden

Tijdens het finaleweekend worden er tevens Kadervorming en Uitzending-wedstrijden gereden op de locatie in Tolbert. Deze K&U-wedstrijden stellen extra eisen aan de locatie en organisatie. Remco Zuidam: “Voor de finale van de Subli Competitie is dit nog een extra waarborg dat alles tot in de puntjes geregeld zal zijn.”

Halve finale in Harmelen

Voor het zover is wordt eerst de halve finale verreden. Hiervoor worden de 15 beste combinaties per leeftijdsgroep uitgenodigd. De halve finale vindt plaats op 12 december in Harmelen. De twee hoogst behaalde resultaten uit de competitie tellen mee voor deelname aan de halve finale. De beste vijf paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de finale. De tussenstand en het overzicht van de selectiewedstrijden zijn te vinden op subli.nl.

Bron Persbericht