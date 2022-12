Finaledag Harry’s Horse Zitcompetitie levert vier mooie winnaars op

Het was weer een ouderwetse sfeervolle finaledag van de Harry’s Horse Zitcompetitie op zondag 11 december in Ermelo met veel gezelligheid en sportiviteit. Uiteindelijk ging het natuurlijk om de resultaten en er werden dan ook vier winnaars gehuldigd als Bestzittende Manegeruiter van 2022.

Na de eerste proef was het voor de deelnemers afwachten wie de hoogste punten had gescoord bij het aanwezige viertal juryleden. Slechts vijf deelnemers per categorie mochten door naar de spannende finale later in de middag waarbij ze nogmaals de jury moesten overtuigen van hun correcte houding en zit.

FNRS Ruitersportcentrum Manege Satana viel maar liefst twee keer in de prijzen; Cathelijne Gorter won categorie 3 en Meike van Kuijlenborg pakte met een ruime voorsprong de overwinning in categorie 2. De winst in categorie 1 ging naar Anna Rab van Ruitersportcentrum De Schimmelkroft en in categorie 4 mocht Nadine Buskop van Manege Oostmoer op de hoogste trede van het podium plaatsnemen.

Uitslagen

Uitslag categorie 1

1 Anna Rab, Ruitersportcentrum De Schimmelkroft 374,00

2 Anne Cornelissen, Manege De Prinsenbankhoeve 365,50

3 Fely van Heel, Manege De Arckelhoeve 362,75

4 Stella Kuiper, Hippisch Centrum Westland 351,50

5 Elin Luijten, Marcroix op den treek 340,00

Uitslag categorie 2

1 Meike van Kuijlenborg, Manege Satana 405,00

2 Clive van Rijn, Manege De Arckelhoeve 382,75

3 Aileen Weel, Manege De Eenhoorn 360,00

4 Benthe Kokke, De meiden van Haarman 355,75

5 Emily Sinda, Ruitersportcentrum Zeewolde 346,50

Uitslag categorie 3

1.Cathelijne Gorter, Manege Satana 378,25

2 Indy Jongejan, Stal Liza 368,75

3 Saranne van Werven, Ruitersportcentrum Ermelo 364,75

4 Quinty Honders, Manege Satana 357,75

5 Resa van der Steen, Manege De Prinsenbankhoeve 345,75

Uitslag categorie 4

1 Nadine Buskop, Manege Oostmoer 376,25

2 Britt van Dam, Manege Oostmoer 364,50

3 Vera Buis, Ruitersportcentrum Zeewolde 361,75

4 Jay Heidsma, Manege Stal De Eik 361,25

5 Carmen Knepper, Manege Satana 350,75

Bron: KNHS