Finalist WK jonge dressuurpaarden Di Magic OLD naar stal Helgstrand

Dressuuramazone Bernadette Brune heeft afscheid genomen van haar elf jaar oude Dimaggio-zoon Di Magic OLD. De voormalig finalist van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden vertrekt naar de stallen van Andreas Helgstrand in Denemarken.

“Met een lach en een traan hebben we afscheid van hem genomen in de wetenschap dat hij voor zijn verdere opleiding in zeer goede handen is bij team Helgstrand Dressage in Denemarken”, schrijft Stoeterij Brune. De zoon van Dimaggio Rohdiamant (fokker: Christian Niemann) kwam op vierjarige leeftijd in het bezit van Bernadette Brune via de Oldenburg Elite Auction. Hij was destijds nog hengst en in 2011 de veilingtopper van Vechta. Inmiddels is hij geruind. De Grand Prix-amazone betaalde destijds 240.000 euro voor het chique zwarte dier.

Sportcarrière van Di Magic

Op vijfjarige leeftijd won Di Magic de kleine finale op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden met een score van 8.7. Op dat moment niet met Bernadette Brune, maar onder de Française Alizee Froment. In de grote finale eindigde het paar op de negende plaats.

Internationale successen

In 2013 nam Bernadette Brune opnieuw plaats in het zadel van de Oldenburger. De twee werden hetzelfde jaar nog op de Franse nationale kampioenschappen reservekampioen bij de zesjarige dressuurpaarden. Slechts een jaar later behaalde de ruin al diverse internationale overwinningen in de lichte tour. Tot 2017 stelde Bernadette Brune Di Magic zelf voor, totdat Anja Engelbart, die vorig jaar van Paul Schockemöhle naar Stoeterij Brune overstapte, de teugels van haar overnam. Ondertussen is het zwarte paard succesvol in de Intermédiaire II.

“Di Magic maakt niet alleen indruk in de ring met zijn prestaties als atleet, maar wist ook altijd met zijn charme en goede karakter zijn grooms en ruiters om zijn vinger te winden,” aldus Bernadette Brune.

