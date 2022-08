Finalisten Dutch Pony Championship bekend

Na zeven hele mooie dressuur voorselecties door heel Nederland is het nu eindelijk het moment om de finalisten voor de finale bekend te gaan maken. De rekenkamer van het Dutch Pony Championship heeft alle uitslagen verwerkt en heeft de totaalstanden opgemaakt. Een collectie talentvolle dressuurpony’s krijgt een uitnodiging voor de finale op 3 september in IJsselmuiden.

Tijdens de finale zullen de dressuurpony’s in drie leeftijdscategorieën beoordeeld worden door Tommie van Puijenbroek-Visser & Yassine Rahmouni, twee heren die hun sporen meer dan verdient hebben in de dressuursport. Tommie rijdt meerdere paarden internationaal op grand prix niveau, is officieel KNHS jurylid en allround inzetbaar voor clinics en trainingen, zijn partner deze dag tussen de witte hekjes, Yassine Rahmouni, heeft Olympische spelen dressuur gereden.

Bron: DPC