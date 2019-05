Finalisten KNHS-Felix Hippisch Cup en Greenpoint Kostendrukkers Cup bekend

Op zaterdag 8 juni vinden bij Manege De Kroo in Nieuw en Sint Joosland de finales plaats van de KNHS-Felix Hippisch Cup en de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup, de jeugd-dressuurcompetities. Evi van Rooij verdedigt haar titel bij de ponycombinaties, Diana van de Bovenkamp is regerend kampioene bij de Young Riders en krijgt concurrentie van onder andere Daphne van Peperstraten, die vorig jaar bij de Junioren won.

Naast de combinaties die geselecteerd zijn via de voorrondes, zijn er in overleg met de bondscoaches ook een aantal wildcards toegekend. De combinaties die met een wildcard aan de start verschijnen rijden alleen de landenproef en kunnen zich niet selecteren voor de kür op muziek. In de eerste proef worden zij wel meegenomen in de uitslag en de uitslag telt ook mee voor winst/verliespuntenregistratie. In onderstaande overzicht staat aangegeven wie er met een wildcard van start gaat.

Junioren

Bij de junioren wordt het zeker een spannende strijd. Twaalf combinaties hebben zich de afgelopen maanden via selectiewedstrijden geplaatst voor de finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup. Daphne van Peperstraten krijgt een opvolger, dat is zeker. Wie het wordt, dat bepalen de Junioren zelf. De resultaten de afgelopen maanden laten zien dat ze in vorm zijn en met hun talentvolle paarden ziet het er veelbelovend uit.

De Junioren die geplaatst zijn voor de finale:

Micky Schelstraete (Gemonde) – Grand-Charmeur

Marten Luiten (Winschoten) – Fynona

Sanne van der Pols (Abbenbroek) – Excellentie

Shanna Baars (Nieuw Vennep) – Farzana G

Chiel van Bedaf (Etten-Leur) – Floris

Pem Verbeek (Waalre) – Fernando Torres

Thessa Gilbers (Varsseveld) – Gominka Est

Annemijn Boogaard (Oudelange) – Fullspeed TC

Bente Hedeman Joosten (Voorschoten) – Hippy Evitia

Sascha Heijmans (Vierpolders) – Flying Dutchman TC

Brem Beers (Zwaanshoek) – Casey-Olivia

Sharina Mandemakers (Giessen) – Guns N’ Roses

Young Riders

In de finale om de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup bij de Young Riders komen 14 combinaties aan start. Daaronder titelverdediger Diana van de Bovenkamp, die net als vorig jaar Evita Ronia zadelt. Daphne van Peperstraten won vorig jaar bij de junioren en heeft dit jaar de overstap naar de Young Riders gemaakt. Maar wellicht gaat een van de andere amazones er met de Cup van door.

De Young Riders finalisten zijn:

Daphne van Peperstraten (Oude-Tonge) – Greenpoint’s Cupido

Thalia Rockx (Essen) – Verdi de la Fazenda

Kimberly Pap (Nunspeet) – Vloet Victory

Myrthe Wedda (IJsselstein) – Diamond Geezer

Diana van de Bovenkamp (Voorthuizen) – Evita Ronia

Fabienne Jongen (Bakel) – Botticelli

Lisanne Zoutendijk (St Willebrord) – Zilverstar

Annelotte Felix (IJsselmuiden) – Amos

Merel van Wallenburg (Ritthem) – Zip

Bron: Horses.nl/KNHS