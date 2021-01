Finckenstein TSF met wedstrijdpensioen en terug in Duitsland

De negentienjarige Trakehner hengst Finckenstein TSF (Latimer x Kennedy) is officieel met wedstrijdpensioen. Onder zijn Deense eigenaresse Rikke Svane was de hengst lid van het Deense team op het EK in Aken en de wereldruiterspelen in Tryon. Finckenstein gaat volledig de dekdienst in en komt terug op zijn eerste station in Duitsland, bij Gerard Geling.

Fickenstein werd in 2002 geboren bij Karl-Heinz Moll. In 2005 werd hij bij het Trakehener Verband goedgekeurd. Zijn 30-dagen test in Schlieckau sloot hij af met 8,26 voor de dressuuronderdelen. De Deense amazone Rikke Svane kocht in 2008 de zoon van Latimer en met haar begon de hengst een succesvolle sportcarrière.

EK en WEG

Samen klommen ze op naar het hoogste niveau. Svane werd met Finckenstein opgenomen in het Deense team voor het EK in Aken. Ze misten een teamplek voor de Spelen in Rio. Maar een derde plaats op het Deense kampioenschap in 2017 en een goede start van 2018 leverde het paar een reserve teamplek op voor de wereldruiterspelen in Tryon. Door het wegvallen van Anna Zibrandtsen en Arlando en Cathrine Dufour en haar Atterupgaards Cassidy mocht Svane met Finckenstein naar Tryon afreizen en werd zesde met het team en 24ste in de Special.

Schoolmaster

Door een blessure kwam Finckestein na Tryon niet meer aan de start. De hengst herstelde wel, maar hoefde de ring niet meer in. Bij huis werd hij de schoolmaster van Svane’s dochter Rebekka.

Terug bij Geling

Onlangs wist Gerard Geling van het eerste hengstenstation van Finckenstein, Rikke Svane te overtuigen van het belang van de terugkeer van de hengst in de fokkerij. Svane ging akkoord en de hengst komt bij Geling terug op het station.

Bron Eurodressage