First Apple met Lockman naar winst in Pan American Games

De Amerikaanse Sarah Lockman en de negenjarige KWPN-hengst First Apple (v. Vivaldi) reden met een persoonlijk record van 76,088% naar de beste PSG-proef van de dag in Lima, Peru. De Pan-Amerikaanse spelen vinden plaats in de Peruaanse hoofdstad en de winst van Lockman is een goed begin voor Team US in de landenwedstrijd.

First Apple is gefokt door Nico van Maaswaal en werd tot eind vorig jaar gereden door Patrick van der Meer. Onder zijn Amerikaanse amazone laat de KWPN’er ook al mooie dingen zien, met onder meer winst in de PSG en Inter I-proeven in Temacula in april.

De VS en Canada zijn voorlopig in een tweestrijd gewikkeld in de landenstrijd in Peru. Er zijn twee Olympische startbewijzen te verdelen op deze spelen, en ook Brazilië mengt zich in de strijd om die tickets. De VS mag al naar Tokyo dankzij hun zilveren medaille tijdens de WEG in Tryon vorig jaar.

Bron: Dressage News / Horses.nl