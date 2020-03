‘First Apple was vanaf het eerste moment geweldig’

De Amerikaanse dressuuramazone Sarah Lockman heeft de afgelopen tijd nadrukkelijk haar visitekaartje afgegeven op de internationale dressuurpodia. Lockman zit sinds begin 2019 in het zadel van de door Nico van Maaswaal gefokte First Apple (v. Vivaldi), die onder Patrick van der Meer werd opgeleid tot de Lichte Tour. Lockman rijdt inmiddels Grand Prix met de hengst en dingt nadrukkelijk mee om de Amerikaanse teamplaatsen voor Tokio.

De amazone begon haar paardencarrière op driejarige leeftijd, toen haar vader een 32-jarige, eenogige quarterpony voor haar kocht. Ze kon niet bij de beugels en reed met blokjes.

Achtentwintig jaar later won ze met First Apple in de Lichte Tour de hoogste eer op de Pan Amerikaanse Spelen van 2019. Afgelopen februari maakte het duo hun GP-debuut, waarbij ze in het eerste weekend tweede in de GP en eerste in de GPS van Wellington werden.

‘De kick van dressuur was verbazingwekkend’

Lockmans jeugdcarrière draaide om quarters en eventing. Haar eerste coach bracht haar gevoel voor rijden bij. “Ze nam enorm de tijd en zette me op allerlei soorten paarden. Ik wilde leren zien wat zij zag, balans in een paard leren zien.”

Lockman reed eventingwedstrijden tot op internationaal niveau en ging in 2004 voor David Wilson werken, waar ze enkele goede dressuurpaarden onder het zadel kreeg. “Ik had nog nooit een wissel gevoeld, behalve in het veld, en nog nooit een uitgestrekte draf gereden. De kick die dressuur kan brengen verbaasde me echt, want daarvoor sprong ik over 1m50 en galoppeerde ik op volle snelheid door het terrein.”

‘Vanaf het eerste moment was hij van mij’

Lockman begon voor zichzelf met paarden opleiden en verkopen. “Ik kan er van leven, beter dan ik ooit gedacht had.” Van 2013 tot 2017 reed ze ook internationaal in de Lichte Tour in Californië. Toen ze in 2018 in Europa was om paarden te kopen veranderde haar leven drastisch.

Ze kwam First Apple min of meer toevallig tegen: “Vanaf het eerste moment was hij van mij. Het was echt geweldig vanaf het begin.” De Amerikaanse belde Gerry Ibanez, die meer paarden in eigendom had voor haar. Hij ging op Lockmans aanbeveling af en kocht First Apple. Ibanez is inmiddels overleden, maar zag nog wel hoe de combinatie acht keer ongeslagen in de Lichte Tour startte en individueel goud en teamzilver binnensleepte in Peru op de Pan Amerikaanse Spelen. De familie Ibanez heeft te kennen gegeven dat ze Lockman nog zeker de komende vier jaar zullen steunen.

Loyaal

Lockman traint al zes jaar bij Scott Hassler, die in de VS bekend staat als trainer van jonge paarden. “Hij bleef bij me toen ik 50 paarden in alle soorten en maten had en toen niemand anders naar mijn stal wilde afreizen om me te trainen en helpen. Hij zag iets in mij en is er vanaf het begin bij geweest, vanaf dat ik niemand was. Zijn hulp en loyaliteit zijn onvoorstelbaar belangrijk geweest.”

Wereldtop

Voor de tienjarige First Apple was Tokio nooit echt het doel, maar met de huidige resulaten is een teamplek niet uitgesloten. Hoe dat met de huidige coronacrisis verder zal gaan is nog niet duidelijk. “Hij kan nog veel verder komen, maar de tijd zal het leren” aldus Lockman. “We kijken maar gewoon per dag naar hoe het zich ontwikkelt. Ik heb heel blij dat we zo snel tot hier zijn gekomen. First Apple is het eerste topkwaliteit GP-paard dat ik rijd en dat zich staande kan houden tussen de wereldtop.”

De druk wordt wel wat groter, erkent Lockman. “Al leg ik die grotendeels mezelf op. Maar je komt van zo’n hoogtepunt bij de Pan Amerikaanse Spelen, dat ik erg hoge verwachtingen van mezelf had voor de GP-wedstrijden in Florida begin dit jaar. Ook al omdat ik weet hoe goed het paard is waar ik op zit, ik wil hem recht doen en voor mezelf en alle anderen bewijzen dat we echt tussen de top horen.”

Naast First Apple heeft Lockman ook KWPN-talent Lyamora (v. Ferguson) op stal staan. Met deze vierjarige reed ze onlangs naar 9,44 punten in de jongepaardenwedstrijd in Wellington.

Bron: dressage-news.com / Horses.nl