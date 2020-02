Fleur Prinsen en Amber de Groot naar derde plaatsen in kür op muziek

Bij de kür op muziek voor Junioren in Le Mans bemachtigde Fleur Prinsen opnieuw een podiumplaats. Bij de young riders was er brons voor Amber de Groot. Met Fame (v. San Amour) reed Prinsen naar 69,834%. De Groot kwam met Homemade (v. Hexagon's Louisville) tot 71,834%. Bij de U25 kür en bij de pony's vielen de Nederlandse combinaties net naast het podium.

De juniorenkür werd gewonnen door de Duitse Valentina Pistnermet QC Flamboyant OLD (v. Fidertanz), in 74,334%. Gisteren won zij ook de individuele proef. Tweede werd de Franse Alexandre Cheret met Bamona (v. United), dankzij 72,183%.

Amber de Groot derde bij young riders

Ook bij de young riders viel een oranje amazone de derde plaats ten deel. Amber de Groot kwam met Homemade (v. Hexagon’s Louisville) tot 71,834%. Dat leverde het brons op. De winst was voor Capucine Noel met Soleil Noir vom Rosenhof (v. Stedinger), die 72,959% scoorde. Tabea Schroer uit Duitsland was tweede met Florenciano 6 (v. Florencio I), zij kregen precies 72% van de jury.

Jeanine Nekeman vierde én vijfde

Met Vlingh (v. Flemmingh) reed Jeanine Nekeman naar 66,641% en een vierde plaats in de kür op muziek voor U25 combinaties. Ze werd ook vijfde, met Ferrari (v. Apache) in 65,564%. De rubriek was voor Spanjaard Antonio Laiz Zandio met Gejlholms Menotti (v. Blue Hors Don Romantic), die 68,821% liet noteren. Bojengels (v. Samba Hit II) onder het zadel van de Russische Aleksandra Maksakova werd tweede in 67,256% en de derde plaats bij de U25 was voor de Zwitserse Estelle Wettstein met Donauwelle (v. Dimaggio) in 66,897%.

Kempes en Willemsen vier en vijf bij pony’s

Bij de pony’s waren er ook nèt geen Nederlandse podiumplaatsen in de kür op muziek. Jill Kempes werd vierde op Next Black Magic met de mooie score van 72,333%, Julia Willemsen was vijfde met Movie Star in 71,708%. De winst bij de pony’s ging naar de Duitse Shona Benner met Der Kleine Sunnyboy WE, die 76,375% scoorde. Haar landgenote Antonia Roth werd tweede met Daily Pleasure WE. Het brons was voor de Britten in de persoon van Isobel Lickley met Mister Snowman.

Uitslagen

Bron: Horses.nl