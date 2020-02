Fleur Prinsen tweede bij junioren met dik 70%

Op het internationale jeugdconcours in Le Mans is Fleur Prinsen met Fame (v. San Amour) naar de tweede plaats gereden in de individuele proef voor de junioren. Alleen de Duitse Valentina Pistner kwam hoger uit, zij reed met QC Flamboyant OLD (v. Fidertanz) naar 71,912%.

Deze ruin van Pistner won in 2017 nog onder Isabell Werth de Nurnberger Burg Pokal. De derde plaats in de juniorenproef was vandaag voor de Fransman Alexandre Cheret en zijn KWPN-merrie Bamona (v. United), vierde werd zijn landgenoot Mado Pinto en Hot Bit de la Gesse (v. Hofrat).

De Nederlandse amazones Jo-Anne Koch met Daliva en Nina Jansen met BJ’s Etoi (v. United) reden naar respectievelijk 66,471% en 64,363%.

Uitslag

Bron: Horses.nl