Fleur Weijkamp wint Franse Children-titel

Op het jeugdkampioenschap dressuur in Frankrijk, heeft de Nederlands-Franse Fleur Weijkamp de titel bij de Children uit het vuur gesleept. Weijkamp reed met de 14-jarige Don Amour de Hus (v. Don Primero) naar 74,808% gemiddeld over de drie proeven die het kampioenschap bepaalden. Daarnaast werd de jonge amazone derde in de pony-grandprix op vrijdag, met de Nederlands gefokte Welshpony Orchard NL.