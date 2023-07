Flore Winne met overmacht naar winst in kür Kronenberg

Flore Winne reed met Flynn (v. Fahrenheit) naar een persoonlijk record van 77,160% in de kür op muziek op het CDI van De Peelbergen. Daarmee was de winst, unaniem, voor de Belgische amazone. De tweede plaats ging naar de Française Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit), die 73,895% scoorden.

Voor Tinne Vilhelmson Silfvén uit Zweden was er de derde plaats met Hyatt (v. Apache). Zij scoorde nog geen 0,1% lager dan Barbançon.

Vanzelfsprekend

Flore Winne had haar negenjarige Hannoveraner hengst er heel fijn aan staan in de kür op muziek. Hoewel het paard op onderdelen nog wat sterker mag worden, kwam het geheel heel vanzelfsprekend en mooi gelaten over. Flynn is een elegant paard, dat zeer braaf zijn best doet voor zijn amazone. Die was dan ook heel erg blij en enthousiast na het afgroeten.

Geven beste Nederlandse

Liesbeth Geven en de tienjarige hengst Iago (v. Dream Boy) waren de beste Nederlandse combinatie op plaats zes. Het duo scoorde 70,935%. Adelinde Cornelissen werd zevende met Fleau de Baian (v. Jazz) dankzij 70,670%. Cornelissen en haar hengst bleven wat onder hun kunnen door een storing (de vos was kijkerig).

Uitslag

Bron: Horses.nl