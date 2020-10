Floricello verkocht, uitsluitend ingezet voor dekdienst

De 12-jarige Floricello (v. Florencio I) is door Sara Marburg verkocht aan Walter Wadenspanner. Dat meldt Eurodressage. Hoewel de nieuwe eigenaar zegt dat het paard goed fit is en waarschijnlijk wel in hengstenshows te zien zal zijn, wordt de Oldenburger niet meer voor de sport ingezet. Met Andreas Helgstrand won Floricello in 2013 de kleine finale van het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden.

Floricello was de reservekampioen van Oldenburg in 2010, won zilver op de Zweedse jonge paardenkampioenschappen in 2011, en was in 2013 ook goed voor brons op de Deense kampioenschappen.

De hengst werd in 2014 aangeschaft door Sara Marburg, maar is de eerste jaren daarna niet veel in de ring te zien geweest vanwege een blessure. Vanaf 2017 is hij wel uitgebracht, uiteindelijk internationaal tot Inter I niveau, onder Walter Wadenspanner, waar hij ook ter dekking stond.

Sportpensioen

Eigenaresse Marburg heeft nu besloten dat de hengst met sportief pensioen zou gaan en hem verkocht aan Wadenspanner. De hengst heeft al een aantal goedgekeurde zonen.

Bron: Eurodressage / Horses.nl