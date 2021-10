For Roses TS wint Breeders Cup bij de vierjarige dressuurpaarden

De For Romance II-dochter For Roses TS won gisteravond de Zweedse titel bij de vierjarige dressuurpaarden. De merrie die voorgesteld werd door Matilda Aldrin, kreeg een totaal van 92.900. Maar testamazone Cathrine Dufour gaf de ultieme 10 aan BE Allex (Ampere x Dalwhinnie). Hierdoor kwam de ruin nog dichtbij met 92.600 wat Jeanna Högberg de reserve titel opleverde in de Breeders Cup.

Matilda Aldrin kwam met For Roses TS als beste in de finale waarin de Deense Grand Prix amazone Cathrine Dufour de vierjarige paarden testte. De dochter van For Romance II had in de voorronde 87.800 punten bij elkaar gelopen met onder andere een 8,4 voor de draf, 8,8 voor de stap en een 9,2 voor de galop. Na het overrijden kwam daar 98 punten bij wat het eindtotaal op 92.900 bracht.

Een 10 voor BE Allex

De Ampere-zoon BE Allex kwam onder Jeanna Högberg met 86.200 in de finale, door een 9 voor de draf, een 8 voor de stap en een 9,2 voor de galop. Alleen voor rittigkeit en algemene indruk scoorde Allex iets lager dan For Roses. Tijdens het overrijden werkte de ruin het verschil bijna weg. Allex kreeg van Dufour een 10 voor het super gevoel dat hij haar gaf. Met een gemiddelde van 92.600 werd Högberg met BE Allex tweede.

Revolution-zoon brons

Het brons ging naar Buskhagas Ramayana (Revolution x Del Piero) die onder Linnéa Holmgren tot een gemiddelde van 90.050 kwam. Als derde kwam de ruin in de finale, maar Dufour plaatste hem als vierde met 96.500. Zij vond met het overrijden Glasgow (Grand Galaxy Win x Figaro R) net iets beter: hij kreeg 97.500 punten.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl