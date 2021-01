Four Legends KS in de verkoop

De veelbesproken KWPN-hengst Four Legends KS (v. Wynton) staat te koop. De hengst, die al jaren in eigendom is van Judy de Winter, heeft de afgelopen jaren veel verschillende amazones en ruiters gehad. Hij is voor het laatst begin vorig jaar in de Lichte Tour gestart, onder Stephanie de Frel.

Four Legends werd in 2010 geboren bij de familie Jansen in Joppe en was in 2016 verrichtingstopper bij het KWPN. In die periode werd hij gereden door Marieke van der Putten, die toen nog bij Glock werkte.

605.000 euro

In juli 2016 ging de hengst onder de hamer bij de Excellent Dressage Sales. Hij werd toen voor 605.000 euro afgeslagen. Paardenhandelaar Judy de Winter kocht de hengst aan met behulp van de Taiwanese investeerder Vincent Chen. Stalruiter Philip van Ommen zou de hengst richting Grand Prix gaan opleiden. In december van dat jaar nam Stephanie Kooiman de baan en daarmee ook de teugels van Van Ommen over.

Road to Grand Prix

In 2018 was Four Legends te zien onder Rozemarijn van Schaik in het ZZ Zwaar, die later dat jaar met knallende ruzie wegging bij De Winter. Dominique Filion reed de hengst vervolgens naar de Lichte Tour en zou hem ook blijven rijden nadat ze haar eigen bedrijf startte en niet langer de handelspaarden van De Winter reed. De Winter zei bij die gelegenheid: “Four Seasons hoeft nooit verkocht”. Het doel was Grand Prix en de hengst was beschikbaar voor de dekdienst vanaf de locatie van De Winter. Filion is gestopt en in januari vorig jaar was Stephanie de Frel nog te zien als de amazone van de hengst. Zij reed Four Legends ook op de KWPN hengstenkeuring 2020, in het onderdeel ‘Road to Grand Prix. Ook de Frel is inmiddels voor zichzelf begonnen en nu is kennelijk toch het moment om Four Legends te verkopen gekomen.

De verkoopvideo van Four Legends KS:

