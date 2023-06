Voets, Hosmar, Haerkens, Krijnsen en Janssen in de prijzen in Kronenberg

Het internationale paradressuur concours in Kronenberg is een observatiewedstrijd richting het EK paradressuur en Nederland is dus aanwezig met een sterke delegatie en dat vertaalde zich in de eerste dag in heel wat prijzen. In Grade IV was er een geheel Nederlands podium met Sanne Voets, Demi Haerkens en Melissa Janssen. In Grade V was Frank Hosmar de beste Nederlander op de tweede plek. In Grade III was het Lotte Krijnsen met een derde plaats.

Grade IV werd gedomineerd door Nederland. Sanne Voets won met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) met een persoonlijk record van 73,657%. Demi Haerkens reed EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) naar de tweede plaats met 72,231% (ook een PR) en Melissa Janssen scoorde 70,787% (ook een record) met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD). Ook was er nog een vijfde plaats voor Demi Uijtewaal met Winando RFS (69,074%).

Grade V

Grade V was een sterke groep en werd er goed gepresteerd in de Para Grand Prix A V. De eerste vier combinaties reden allemaal eer persoonlijk record. De winst ging naar Sophie Wells met de NRPS’er Don Cara M (v. Don Jovi). Met twee eerste en een zevende plaats scoorde de Britse amazone 73.29%. Het verschil tussen de juryleden bij C (zevende met 70%) en M (eerste met 76.538%) was wel erg groot. Dit ging ten koste van Frank Hosmar.

PR voor Hosmar en Alphaville N.O.P.

De kersverse Nederlandse kampioen reed met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) een pr van 72.18%. Hij stond bij de jury op C eerste met 74.103%. Hosmar scoorde de 8-ten in de galoptour. Het enige smetje was het halthouden en achterwaarts die twee keer een 5,5 en een 6 opleverden. Britney de Jong werd met Caramba (v. Tuschinski) derde, ook met een pr van 71.581%. Bij E en C stond De Jong tweede, de elfde plaats bij M met 67.949% was wel erg laag.

Krijnsen derde in Grade III

In Grade III sneuvelden ook veel pr’s. Melanie Wienand uit Duitsland won de proef met Lemony’s Loverboy met 72.944%. De Française Chiara Zenati werd tweede op Swing Royal met 71.056%. Op 0.001% (!) volgde Lotte Krijnsen haar Rotspon-dochter Rosenstolz N.O.P.. Krijnsen reed een gedegen proef waarin het halthouden bij C de enige twee onvoldoendes opleverden (naast een 6 een 5 en een 4). Met 70.556% werd Rixt van der Horst vierde op Eisma’s Akuna Matata (v. Arpeggio).

Grade I en II

Annemarieke Nobel was met haar Doo Schufro de enige Nederlandse combinatie in Grade I. De winnares van het zilver op het NK kreeg 72.014% van de jury en werd hiermee vijfde. Rihards Snikus uit Letland won op King Of The Dance met 75.695%.

In Grade II was Loes Cevaal de beste Nederlandse met Happy Hero II met een score van 69,425%, goed voor de vierde plaats. De rubriek werd gewonnen door de Duitse Heidemarie Dresing met Dooloop (73,678%).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl