Frank Hosmar wint KNHS Para Dressuur Trophy

Op CDI Tolbert heeft Frank Hosmar de KNHS Para Dressuur Trophy gewonnen. Met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) reed Hosmar naar 78,592%. Maud de Reu kwam dicht in de buurt en werd tweede met Webron (v. Sir Sinclair). Annemarieke Nobel reed naar de derde plaats met Doo Schufro (v. Doolittle).

Alle zeven deelnemers aan de Para Trophy scoorden boven de 70%. Hosmar begon zijn proef heel sterk met achten en 8,5-en voor het binnenkomen en ook de galoponderdelen werden hoog gewaardeerd, net als de artistieke interpretatie van zijn kür. Ook De Reu had een hoge artistieke score, maar zij liet net wat punten liggen in de stapvolte en bij het wijken. De para-combinaties reden een kür op muziek in hun eigen Grade.

Pony’s

De kür voor de pony’s op het CDI Tolbert werd zondagmiddag gewonnen door de Duitse Lilli Helldorf met Dobbi Dobsen. Zij reden naar 76.8%. Feline Niessen werd derde met Diamond Blue dankzij een socre van 73,267%.

Children

De Limburgse zusjes Niessen hadden een goede dag. Eerder op de dag werd Feline’s zusje Esmae Niessen namelijk al tweede in de individuele rubriek voor Children met Dadona Diva. De winst was voor de Griekse Danai Giannopoulou met Fürst Rubin 10. Jayda Vermeer werd vierde.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl