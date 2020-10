Frankfurt toegevoegd als WB-kwalificatiewedstrijd

Het Festhallen Reitturnier in Frankfurt is door de FEI toegevoegd aan de wereldbekerkalender seizoen 2020-2021. Vijf kwalificatiewedstrijden werden al geannuleerd door de coronapandemie. Het CDI5 * wat van 17-20 december wordt gehouden, wordt nu een CDI-W.

De vijf WB-kwalificatiewedstrijden van de West-Europese liga die afgelast werden, zijn Stuttgart, Madrid, Lyon, Londen Olympia en Amsterdam. In de liga was vorige week de eerste kwalificatie in Aarhus. De wedstrijden die volgen zijn die in Salzburg, Frankfurt, Mechelen, Neumünster en Den Bosch. De finale is in Gothenburg.

In 2011 was de laatste keer dat Frankfurt een wereldbekerwedstrijd organiseerde. Het populaire evenement host al geruime tijd de finales van de Nürnberger Burg-Pokal en de Louisdor-prijs.

Bron Dressage News