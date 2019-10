Franklin terug in de ring in Denemarken

De populaire dressuurhengst Franklin (v. Ampere) is terug in de ring. Onder het zadel van Betina Jaeger Jensen scoorde de hengst 73% in een regionale rubriek op ZZ-Zwaar niveau in Denemarken. De KWPN-gefokte Franklin was in 2016 voor het laatst internationaal te zien, toen hij door Severo Jurado Lopez werd uitgebracht in het wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden in Ermelo.