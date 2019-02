Frans team-paard Badinda Altena naar Denemarken verkocht

Vorig jaar haalde Pierre Volla het nieuws door zich met zijn KWPN merrie Badinda Altena af te melden voor het Franse team voor de wereldruiterspelen in Tryon. De Fransen konden geen team meer afvaardigen. Om 'economische gronden' heette het toen. Eurodressage meldt nu dat de dochter van Tolando via Andreas Helgstrand naar Denemarken is verkocht. Grand Prix amazone Charlotte Heering heeft de teugels van Volla overgenomen.

De dertienjarige Badinda Altena, gefokt bij de familie Timmerman in Moordrecht, begon haar carrière bij Pierre Volla. Ze bereikten het WK in Verden waar het paar dertiende werd in de kleine finale. In 2015 maakte het paar hun internationale debuut in de Zware Tour en het leidde tot een teamplaats voor de Europese kampioenschappen in Aken.

Twee maal Frans kampioen

Daarna reisde Volla met de Tolando-dochter met het team naar de Olympische Spelen in Rio en de Europese kampioenschappen in Gotenburg. Twee keer werd het paar Frans kampioen en vorige jaar jaar behaalden ze brons op de nationale kampioenschappen.

Geen Tryon

Het CDIO5* in Hickstead in 2018 was de laatste internationale wedstrijd voor Volla en Badinda Altena. Ze sloten hun carrière af met drie zeges. Daarna schokte de Fransman de dressuurwereld in zijn land door te weigeren om naar Tryon te gaan, waardoor er ook geen equipe kon worden afgevaardigd. Volla kondigde aan zijn paard te willen verkopen.

‘Gevoelige dame’

Via Andreas Helgstrand is Badinda Altena verkocht aan de Deense Charlotte Heering meldt de dressuursite Eurodressage. Op Facebook zegt de amazone: “Ik ben heel blij met mijn nieuwe ster, een zeer gevoelige dame waar ik natuurlijk gewoon de knoppen op moet vinden (de eerste keer dat ik op haar zit) !!!”

