Frans teampaard Quartz of Jazz met pensioen

Op twee Europese kampioenschappen dressuur maakte Quartz of Jazz (v. Lawrence) onder zijn vaste amazone Marie Emilie Bretenoux deel uit van het Franse team. Maar na het optreden in Compiègne, een week geleden, besloot Bretenoux de achttienjarige ruin met pensioen te sturen. "Een bladzijde is omgeslagen voor Quartzi en mij. We stoppen met wedstrijden", zegt de Française op Facebook.

De internationale carrière van Quartz of Jazz en Marie Emilie Bretenoux begon in 2014. Het paar reed zich in het Franse team voor het EK in Gothenburg (2017). Daarna waren ze reserve voor de Olympische Spelen in Tokio, maar werden wel weer opgenomen in het team voor het EK in Hagen vorig jaar.

Laatste wedstrijd in Compiègne

Deze winter hebben ze deelgenomen aan het CDI-W in Lyon, het CDI in Le Mans in het voorjaar en tenslotte afgelopen weekend aan het CDI in Compiegne, waar ze 66,630% behaalden in hun laatste internationale Grand Prix.

Schoolmaster

Op Facebook bedankt Bretenoux haar paard. “Ik kan alleen maar trots zijn op alles wat we met Quartz hebben bereikt”, schrijft ze. Quartz zal nu verder gaan als schoolmeester zonder de eisen van zware wedstrijden.

