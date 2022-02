Franse dressuurkaders bekend voor 2022

De Franse hippische federatie heeft de plannen onthult richting de Olympische Spelen in Parijs in 2024. De bond heeft twee groepen samengesteld waarin de dressuurruiters zijn verdeeld. Twee amazones zijn tot nu toe in groep 1 ingedeeld, het zijn Morgan Barbançon en Isabelle Pinto.

De ruiters van groep 1 moeten in de afgelopen 12 maanden tweemaal minstens 70% hebben gescoord op een CDI 3* of meer, waarvan één score in het buitenland. De groep 2 combinaties moeten minstens twee keer 70% hebben gehaald op een nationaal concours of op een CDI in het afgelopen jaar.

Samenstelling groepen

De samenstelling van de twee groepen is als volgt:

Groep 1

Morgan Barbancon en Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit)

Isabelle Pinto en Hot Chocolat van de Kwaplas de la Gesse (v. Sir Donnerhall I)

Groep 2

Alexandre Ayache en Holmevangs Jolene (v. Johnson)

Pauline Basquin en Sertorius de Rima IFCE Z (v. Sandro Hit)

Charlotte Chalvignac Vesin en Icaro das Figueiras (v. Epico das Figueiras)

Maxime Collard en Cupido PB (v. Painted Black)

Corentin Pottier en Gotilas du Feuillard (v. Totilas)

Jean Philippe Siat en Lovesong (v. Locksley)

De samenstelling van de groepen zal in de loop van het seizoen worden aangepast aan de sportieve prestaties. Olympische en Paralympische groep 1 bestaat uit de best presterende paren die in aanmerking komen voor selectie voor de wereldkampioenschappen van 2022.

Bron Dressprod