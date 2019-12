Franse en Oostenrijkse dressuurteams bemachtigen alsnog ticket voor Tokio

Via een hele omweg en met enige mitsen en maren lijken zowel het Franse als het Oostenrijkse dressuurteam nu toch nog naar de Olympische Spelen in Tokio te mogen afreizen. De teams wisten zich in Rotterdam op de Europese Kampioenschappen niet te kwalificeren, maar redden het op de valreep waarschijnlijk alsnog. Mede dankzij de Brazilianen en Zuidafrikanen, die er niet in slaagden om voldoende hoge internationale scores te rijden dit jaar.

De landen die naar de Olympische Spelen gaan, moeten elk minimaal drie ruiters in hun team hebben die in het jaar voorafgaand aan de Spelen op internationaal niveau elk twee keer minimaal 66% in een GP hebben gereden. Brazilië heeft aan die eis niet voldaan in 2019 en dat ticket komt dus vrij.

Zuid Afrika redt het ook niet

Niet alleen Brazilië, maar ook Zuid Afrika kan niet aan de eisen voldoen. Dat bleek vandaag in de GP van Mechelen, waar de Zuidafrikaanse amazone Laurienne Dittmann de vereiste score niet voor een tweede keer dit jaar kon neerzetten. Ook het ticket van Zuid Afrika valt daarmee vrij.

Fei moet nog bevestigen

Omdat Frankrijk en Oostenrijk de meeste punten hebben in de dressuurranglijst van de FEI, gaan de tickets naar hen. Alleen België kan nog roet in het eten gooien, dat land staat vlak achter Frankrijk momenteel. De FEI moet de deelname nog bevestigen.

‘Prachtig kerstcadeau’

Anne-Sophie Serre, die met haar jonge paard Actuelle de Massa (v. Pastor) vandaag naar de achtste plaats en 71,413% reed in Mechelen, laat weten bijzonder blij te zijn. “Morgan Barbancon Mestre, Alexandre Ayache en ik hadden besloten om ons indoorseizoen wat langer door te laten lopen om te proberen zo goed mogelijk te scoren en Frankrijk zo de maximale kansen te geven. Dit is een prachtig kerstcadeau!”

Bron: Grand Prix Replay / Horses.nl