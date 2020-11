Franse kampioen vierjarige dressuurpaarden nu gekeurd bij SF

In september liep Maximus Jung HP du Winckel (Morricone x Florencio) overtuigend naar de zege bij de vierjarige dressuurpaarden op het Franse kampioenschap in Fontainebleau. De Oldenburgs-gefokte hengst, die door Jessica Michel Botton werd voorgesteld, pakte de titel met 92,40%. De hengst is nu ook voor het Selle Français goedgekeurd.

De Morricone-zoon Maximus Jung HP du Winckel, uit dezelfde moederlijn als de Hannoveraanse premiehengst Bon Courage (Bon Coeur x Vivaldi), had zijn dekbrevet al voor het Belgische sBs-stamboek ontvangen. De hengst werd in de zomer van 2019 toevertrouwd aan Jessica Michel Botton. Tegenover Dressprod vertelde de Franse amazone: “Hij is een paard waar ik veel in geloof, hij wil is echt heel hard werken.”

Bron Dressprod.com