Franziskus en Klimke dansen naar winst in WB-kür Stuttgart, Van Liere en Scholten over 80%

Ze had het zelf niet aan zien komen, maar de Wereldbekerkür van Stuttgart was voor Ingrid Klimke met een geconcentreerde Franziskus FRH (v. Fidertanz). Het duo scoorde 83,440%. De wel eens wat 'speciale' hengst had er zin in en genoot van de kür en het applaus. Dinja van Liere was met de tienjarige Hartsuijker (v. Johnson) de beste Nederlandse combinatie. Ze reden naar 80,225% en de zesde plaats. Emmelie Scholtens werd vlak daarachter zevende met de negenjarige Indian Rock (v. Apache). Beide amazones reden een dik persoonlijk record.

Ook Ingrid Klimke reed haar beste kürscore ooit met Franziskus. Het duo was één keer eerder (nipt) boven de 80% geraakt in een internationale GP Kür, maar dat was al drie jaar geleden. Bijna 83,5 % was dan wel een groot verschil. Klimke was al voordat het scorebord oplichtte (terecht) heel blij met haar proef met Franziskus, die zijn explosieve reputatie absoluut niet waarmaakte. Niet eerder zagen we de bruine hengst zo losgelaten en gefocused door de baan gaan. Het publiek was er wel over uit en ook de jury zette de veelzijdige amazone bovenaan: 83,440% met zelfs dik 85% van het jurylid bij E.

Werth geniet

Isabell Werth reed als laatste starter een goede kür met DSP Quantaz (v. Quaterback) maar kon de harmonieuze proef van Klimke niet overtreffen. Een paar kleine hakkels in de wissels en een iets minder expressief begin deden de Duitse dressuurkoningin de das om. Het kon Werth niet heel veel deren, ze leek met volle teugen te genieten van haar optreden, haar paard ging steeds beter passageren en piafferen, mede dankzij de klopjes die rijkelijk werden uitgedeeld. De piaffe-pirouette in de laatste lijn was briljant. De Bonny Tyler kür die in Herning werd gepresenteerd past heel goed bij Quantaz. Het duo werd tweede met 82,030%.

Scholtens, Van Liere, Van der Putten

Zowel Emmelie Scholtens als Dinja van Liere waren met een jong en relatief onervaren paard naar Stuttgart afgereisd. Van Liere’s Hartsuijker was op zijn vijfde internationale concours en zijn eerste Wereldbeker. Scholtens Indian Rock maakte met zijn statuur en talent weer veel indruk, al moet hij duidelijk nog winnen aan kracht, bijvoorbeeld in de passage. Hij galoppeert groot en was mooi op de muziek, die wel past bij deze stoere hengst. Beide paarden gingen ruim 2% over hun tot nog toe beste kürscores heen. Voor Marieke van der Putten en Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) was er een score van 77,670%, goed voor plaats elf. De ruin is tien en nog wat groen, maar hij lijkt het werk graag te doen. De piaffe is al lekker op de plaats en blijft actief tot in de laatste lijn.

Duitse top 5

Tot genoegen van het publiek in Stuttgart, was de hele top 5 van eigen bodem. En ze maakten het elkaar knap lastig. Benjamin Werndl had ‘good old’ Daily Mirror (v. Damon Hill) van stal gehaald. Mede dankzij 21 vlekkeloze wissels om de pas reed het duo naar 81,885% en de derde plaats. Frederic Wandres was de eerste die het Duitse publiek op de banken kreeg voor zijn uitstekende kür met de Bordeaux-nazaat Bluetooth, wat hem in de laatste lijn (toen ze letterlijk stonden mee te klappen) wel wat punten kostte. Piaffe-pirouette en overgangen naar passage waren hoogtepunten, evenals de galoptour: 81,58% en vierde. Dorothee Schneider en Faustus (v. Falsterbo) tekenden met 80,29% voor plaats vijf.

‘Franziskus wordt nog steeds beter’

Winnares Klimke direct na afloop: “Hij luisterde fantastisch vandaag. Hij heeft de afgelopen maanden veel vooruitgang geboekt, mede dankzij onze trainer Jonny Hilberath. Franziskus is zich nog steeds aan het ontwikkelen en hij houdt van de kür. Natuurlijk kan hij soms wat kijkerig zijn, maar vandaag was hij heel goed bij me en wachtte op de hulpen. Ook dank aan het publiek want hij vond het applaus na afloop geweldig! Ik verheug me op de volgende etappe in Londen. Ik had hier niet op gerekend, dus het feestje voor deze overwinning moeten we nog even plannen.”

Zie hieronder hoe Klimke en haar hengst de proef afsloten: met een uitgestrekte draf op één hand:

Uitslag

Bron: Horses.nl