Frederic Wandres blijft winnen in Wellington

Met eerst een overwinning in de Grand Prix en vannacht in de kür voor de wereldbeker pakten Frederic Wandres en Bluetooth OLD (v. Bordeaux) hun vierde zege op rij op het AGDF in Wellington. De Duitser scoorde in de kür ruim 80% en bleef de Amerikaanse amazones Ashley Holzer en Sarah Tubman ruim voor.

“Hij wordt steeds constanter en de belangrijke onderdelen worden steeds beter”, vertelt Frederic Wandres na afloop van de winnende kür met Bluetooth. “We hadden wat tijd nodig om een combinatie te worden, hij is een heel gevoelig paard.” Van de vijf juryleden kreeg Wandres 80.565% voor de kür en werd ook unaniem op de eerste plaats gezet.

Ashley Holzer was emotioneel over de prestatie van Valentine (v. Sir Donnerhall I) in de kür. Op het WK in Herning had ze een zeer moeilijke rit, waar de merrie het vertrouwen in de ring sterk verloor. Dit was hun eerste grote internationale wedstrijd sindsdien. In de GP werd Holzer derde met ruim 71%, in de kür ging het al weer beter. Het paar scoorde 77.40% en werd tweede.

Met 77.27% werd Sarah Tubman derde op de dertienjarige KWPN’er First Apple (v. Vivaldi).

Bron Persbericht AGDF Wellington/Horses.nl