Frederic Wandres danst naar unanieme kür zege in Hagen

Onder lamplicht op Hof Kasselmann in Hagen danste Frederic Wandres gisteravond met Duke of Britain (v. Dimaggio) naar een unanieme overwinning in de kür op muziek. De stalruiter van Kasselmann voelde zich helemaal thuis en kwam als enige boven de 80%. Marlies van Baalen was de beste Nederlandse, met Ben Johnson (v. Johnson TN) werd ze zesde.