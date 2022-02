Frederic Wandres en Bluetooth OLD winnen 5* kür met pr

"Bluetooth wordt steeds beter," zei Frederic Wandres over zijn twaalfjarige Oldenburgse ruin van Bordeaux. In de kür op muziek van het CDI5* in Wellington kwam de Duitser met Bluetooth OLD tot 81.165% wat een pr betekende. Ook Laurence Vanommeslaghe reed een pr met de KWPN'er Edison (v. Johnson TN). Het duo werd tweede met 79.430%.

Wandres is gelukkig met de prestaties van Bluetooth: “Ik krijg tijdens de proef steeds meer het gevoel dat ik kan rijden, en hij biedt me een heel goed gevoel. Ik ben super blij met zijn ontwikkeling hier in het Wellington seizoen. Voor hem zit het seizoen er nu op, en hij heeft hier nog een paar weken om een beetje uit te rusten en van de zon in Florida te genieten voordat hij naar huis gaat. Daarna kijken we vooruit en proberen we de dingen die we hier samen bereikt en ontwikkeld hebben mee te nemen naar Europa.”

8-ten voor passages Bluetooth

De passages van Bluetooth leverden in de kür veel 8-ten op. Ook in de galop-tour prijkten de nodige 8-ten op de protocol. De vijf juryleden gaven het paar allemaal meer dan 80%, met 82.175% van juryvoorzitter Katrina Wüst als hoogste percentage. Unaniem werd Frederic Wandres eerste met 81.165%.

‘Het gevoel was heerlijk’

Laurence Vanommeslaghe kwam met een goede kür op de Johnson-zoon Edison tot 79.430% en de tweede plaats. De Belgische was tevreden over het optreden: “Verschillende dingen die een zwak punt waren in de Grand Prix, heb ik vanavond proberen te corrigeren,” legde ze uit. “Ik ben echt blij dat het beter eindigde dan het begon. Het gevoel was echt heerlijk.”

Jorst en Nintendo vierde

De derde plaats ging naar Matute Guimón met Quantico (v. Fighting Fit). De Spanjaard reed 78.925% bijelkaar. Charlotte Jorst werd vierde met de Negro-zoon Kastel’s Nintendo met 77.895%.

Lyle en Salvino winnen Special

In de 5* Special won Adrienne Lyle en haar Olympiade-paard Salvino (v. Sandro Hit). De wedstrijd in Wellington was het eerste optreden weer van het paar sinds de Spelen in Tokio. D Grand Prix werd al overtuigend gewonnen, in de Special was de zege opnieuw overtuigend met 79.511%. Het was tien procent meer dan de nummer twee, Tinne Vilhelmson Silfvén die met Devanto (v. De Chirico) 69.617% scoorde.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht AGDF