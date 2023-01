Frederic Wandres en Bluetooth OLD naar unanieme zege in Grand Prix Wellington

Op het Global Dressage Festival in Wellington gaat Frederic Wandres verder met winnen. Twee weken geleden was de Duitser oppermachtig in de Zware Tour met Hot Hit OLD (v. Blue Hors Hotline). Gisteren stuurde hij zijn toppaard Bluetooth OLD (v. Bordeaux) naar een unanieme zege in de 4* Grand Prix. De Zweedse Caroline Darcourt werd tweede op Lord Django (v. Stalypso).