Frederic Wandres’ nieuwe paard Rebroff overlijdt in Wellington

De 12-jarige ruin Rebroff (v. Robespierrot) is overleden in zijn box op het Global Dressage Festival. Het paard heeft waarschijnlijk een hartaanval of aneurysma gehad. De Duitse dressuurruiter Frederic Wandres nam vorig jaar de teugels van de bruine over en had een dag eerder zijn debuut gemaakt in de Grand Prix. De combinatie zou zondag voor het eerst een kür op muziek tonen.